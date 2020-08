Asamblea Constitucional: esperen que nos vacunemos

Lo que cuenta en su columna Carlos Díaz Olivo acerca de lo que puede llegar a ser una Asamblea Constitucional de Estatus, como un “cuerpo semipermanente” que buscará una solución para el estatus de Puerto Rico, pone los pelos de punta. Lo que la convención decida, de aquí a no se sabe cuánto tiempo, tendrá que ir a un referéndum y luego al análisis y aprobación del Congreso.

Desde que se publicó la iniciativa de las dos congresistas, saltaba a la vista que se trataba de una movida electorera para sacudir un poco la campaña y ya. Pero es que Díaz Olivo le ve alguna posibilidad de progresar, a nivel local, y convertirse en “otro embeleco de distracción, confusión y división… que no tendrá efecto ni poder vinculante”.

A lo que yo añado que habrá de convertirse en otro refugio de políticos derrotados el próximo noviembre. Resulta que si los candidatos “muy educados” no son suficientemente votados por los electores “más educados todavía”, pues ya se las arreglarán para engancharse al bote de la Asamblea Constitucional semipermanente, comida y figureo asegurado.

Hay una realidad que, en sus afanes electoreros, parecen desconocer las congresistas proponentes y sus seguidores del patio: en Puerto Rico, hasta que no se resuelva la reestructuración y negociación de la deuda, y se encamine la economía por rutas más autosuficientes, no se puede hablar en serio de Asamblea Constitucional ni el menor caso en Estados Unidos.

El que quiera tapar el sol con la mano y argumentar que dejamos al mercado estadounidense una inmensa cantidad de millones por concepto del consumo (con los cuales financiaríamos nuestras necesidades), que lo haga. Pero la realidad es que muchos países de América Latina, empezando por México, que tiene grandes megatiendas americanas por todas partes, también dejan fortunas a la economía de esas empresas. Es el sistema. Argentina acaba de renegociar su deuda de unos $68,000 millones, a fin de estabilizarse y avanzar en otros aspectos que estaban estancados.

No se puede vivir en la nube de una Asamblea Constitucional, hasta que no se alivie el descalabro causado por la pandemia; el desempleo masivo; los negocios cerrados, que da grima verlos; el asedio de los acreedores, o buitres, como quieran llamarles. Eso sin contar con que no llueva duro esta temporada, ni tiemble al sur o en cualquier otro punto cardinal.

Me parece adivinar que la flamante Asamblea Constitucional no trabajará a destajo; recesará por el Día del Pavo y las fiestas de Navidad, y la burocracia papelera será extensa y precisará nuevos archivos, y asesores y computadoras.

Ensoñaciones de confinamiento, porque hay otras prioridades. Para empezar, hay que rogar que llegue una vacuna y podamos inmunizarnos. Volver al mercado laboral y a otros mercados. Aprovechar las ayudas federales a los pequeños negocios y coger una bocanada de aire fresco.

No hay una banca nacional y siempre les recuerdo ese crucial detalle que hay que anotar en la agenda de las Asambleas.

Nos entretienen con cualquier cosa.