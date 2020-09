Besitos de coco a los “valientes”

En momentos en que el país vive su particular crisis con el COVID, que requiere de todo el esfuerzo de todo el mundo, resulta inconcebible, irresponsable y hasta criminal, que una gente que no solo se cree por encima del bien y el mal, sino también por encima de las fuerzas de la naturaleza —sensación que es intrínseca al estado mimoso o paternalista— se tire al mar cuando le han advertido que no debe hacerlo.