De aquí al domingo

Nadie se alarme pero, como van las cosas, de aquí al domingo puede que salgan despedidos, o renunciados, varios jefes de agencia o corporaciones públicas.

Por ejemplo, la presidenta de la Autoridad de Acueductos, Doriel Pagán Crespo, para mí que está en la cuerda floja, ya que lo que sale por las tuberías es un hilito que apenas alcanza para cantar en el baño. Tampoco la gobernadora debe tener presión en la ducha, ella comparte las mismas penurias que los abonados.

El secretario de Salud, Lorenzo González, que se ponga las pilas. Se dispara un poquito la pandemia, un poquito nada más, y ya sabe lo que le espera. Hasta el 10 de agosto no puede haber sobresaltos, aunque tanto el epidemiólogo en jefe de los Estados Unidos, Anthony Fauci, como la coordinadora del coronavirus en la administración de Trump, Deborah Birx, aseguran que entramos en una nueva fase y los contagios crecen descontroladamente. La doctora Birx ha aconsejado que, los que cohabiten con otras personas, usen mascarillas en la casa.

PUBLICIDAD

Lo digo porque, en estos cinco días que restan para las primarias, si los contagios ahuyentaran a la gente, la gobernadora se declarará tan desconcertada e indefensa como todo el mundo, y sacará a González. Ya verá cómo resuelve luego. “After all... tomorrow is another day”, que decía Scarlett en “Lo que el viento se llevó”.

Por supuesto, como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha encontrado tantos escollos para pagar las papeletas, la tinta indeleble, los maletines y hasta los mamelucos higiénicos para los funcionarios, el secretario de Hacienda —sí, el de Hacienda, que controla el dinero— está en remojo. Tan apretados están en la CEE, que ni siquiera pudieron comprar goteros. Escuché que llegó la tinta indeleble en grandes bidones plásticos, y que aparte mandaron unos frasquitos vacíos para que los rellenara el presidente de la Comisión, que le encargó esa delicada misión a un ayudante.

Imagínense que el hombre no cierre bien la tapa, o que al abrirlo en los colegios, como no hay gotero, salten chorros de tinta en todas direcciones, y los votantes queden marcados de arriba abajo. Wanda Vázquez dirá que ella también resultó afectada porque la tinta salpicó su mascarilla nueva. Pedirá explicaciones, y el secretario de Hacienda, Francisco Parés, a cargo de poner el billete para los goteros, cargará con las culpas.

Hay otros jefes de agencia que a lo mejor no se sienten amenazados, pero créanme que nadie está a salvo. Y si la gobernadora ganara las primarias el domingo, despídanse: hasta noviembre estarán todos en la cuerda floja: nerviosos y desvelados.

José Ortiz acaba de pasar por ese trago, y no se lo desea a nadie.

Lo comprendo. Yo tampoco quisiera estar en el pellejo de ninguno de ellos.