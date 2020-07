El caso Charbonier

Un evento nos mantuvo ayer tan expectantes que casi casi nos olvidamos del virus.

Se trata de la irrupción del FBI en el domicilio de la representante María Milagros Charbonier. Ella reconoció que los agentes fueron amables, que en ningún momento se mostraron hostiles (¿por qué tenían que serlo?), y que llevaban una orden para requisar su teléfono, así como el de su esposo, con el fin de vaciarlos y esculcarlos en las oficinas de la agencia.

La representante Charbonier debe hacer lo que yo hago cuando se me queda el celular en casa o lo dejo olvidado por ahí. Tan pronto empiezo a echarlo de menos y me doy cuenta de que estoy hiperventilando, me detengo y digo: “No es mi riñón”.

PUBLICIDAD

Si se me permite la digresión, uno tiene que luchar contra ese apego antinatural al celular. Claro que una cosa es dejarlo en el peluquero, y otra que se lo lleve el FBI y se entere de nuestros secretillos. Pero con lo piadosa que es la representante Charbonier, apuesto a que no hay nada pecaminoso en sus archivos.

A mí lo único que me parece inverosímil es que, después de atender un rato a los agentes, Charbonier les dijera que tenía cosas importantes que hacer, se emperifollara y cogiera la calle, dejando a los del FBI en su casa, con su esposo, un señor que me enteré que trabaja en el Fondo del Seguro del Estado.

No sé a dónde se dirigía la representante Charbonier con tanta prisa: ¿qué había más importante en el mundo que atender a los agentes federales? Más importante que eso no había nada. Me parece de lo más raro que les dijera: “quedan en su casa”, y saliera como alma que lleva el diablo. Al parecer los agentes estuvieron en la residencia de Charbonier desde las siete de la mañana (esas no son horas de llegar ni aunque uno sea el estrangulador de Boston), hasta casi mediodía.

En su conferencia de prensa, celebrada durante la tarde, la representante contó que, antes de salir y dejar a los agentes a solas con su esposo, le encargó a este último que facilitara el trabajo de los visitantes y les diera lo que ellos pidieran: “Si te piden un vaso, les das un vaso”.

PUBLICIDAD

¿Para qué querrían los agentes del FBI un vaso?

La representante aseguró que los del FBI no conocen los procedimientos legislativos, y ella se los tuvo que explicar.

Le voy a decir algo a María Milagros Charbonier: no se fíe. Ellos sí conocen los procedimientos, lo que pasa es que se hacen los bobos. Lo he visto en las películas y en las series. “¿Y cómo es eso?”, preguntan a menudo, y siempre saben la respuesta, pero dejan que el entrevistado se despache. Son trucos más viejos que el frío.

Finalmente la representante admitió que “habló con Johnny”, refiriéndose al presidente de la Cámara, al que le contó lo sucedido, y que “Johnny” le dijo: “Tú contesta todo lo que te pregunten”.

Claro que va a contestar.

Después ella se comunicó con Pedro Pierluisi para informarle del allanamiento de su puño y boca. Qué trago.

Nos queda por ver el desenlace. Estas son las santas horas que no sabemos si los agentes del FBI, antes de irse, pidieron un vaso. El esposo de Charbonier tenía órdenes de entregarles vaso, jarra y agua fría.