Encerrados viendo pasar millones

Confinados, mohinos e hipnotizados por detalles que parecen insignificantes, pero no lo son —como la obstinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en quedarse en su puesto, el hombre es una roca—, estamos descubriendo que el mundo, afuera, es un territorio desconocido, lleno de millones, inversiones fraudulentas y movidas extrañas.

Nos han tenido que encerrar a cal y canto, confinamiento que por casualidad empezó a los pocos meses de la llegada de un nuevo jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, para empezar a leer historias de película. La de los legisladores acusados, por ejemplo, que lo que menos imaginaban cuando se dio el cambio de mando en la Fiscalía, era que, a mediados de 2020 iban a dar con sus huesos en el lodo del escarnio público.

A nosotros, a la gente más o menos normal, es como si nos hubieran dicho: “Ustedes métanse en la casa y no salgan hasta que les avisemos”.

En la conferencia de prensa donde se anunció la confiscación de $27 millones en un buque, uno de los funcionarios federales hizo un recuento de todo el dinero que habían requisado a lo largo de los pasados meses: dos millones por aquí, tres por allá, uno por el otro lado. Están acostumbrados los traficantes a perder de vez en cuando una cierta cantidad, eso está contemplado en el costo de la mercancía. Pero $27 millones es demasiado en cualquier liga. Tanto, que el responsable de haber dejado pistas o no haber zarpado a tiempo, ya sabe que debe irse despidiendo de este mundo cruel, o dicho de otro modo: amanecerá con hormigas en la boca.

A principios de agosto, estuvo en Puerto Rico el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, también llamado zar antidrogas de los Estados Unidos, y no hay ser muy sagaz para comprender que los muelles y seguramente las marinas, deben estar infiltradas hasta el cogote. Entonces, un buen día aparece la canina, y el perro, que huele el dinero así esté empaquetado al vacío, se sienta al lado de las cajas de una supuesta mudanza, y no hay quien lo mueva de allí. Total: más de $27 millones, sin contar lo que se ha quedado en Puerto RIco y no lograron confiscar. Porque para que manden esa suma astronómica hacia las Islas Vírgenes, en pago por la mercancía que ya se recibió, o se iba a recibir, aquí tiene que haberse quedado una muy buena comisión.

Ver las conferencias de prensa de la Fiscalía federal, el FBI, la DEA, el jefe de alguaciles, la Guardia Costera y tanta gente que se junta en el podio, es surrealista. Esta mañana nos sorprendían con la noticia de que dos sujetos, dos “ejecutivos” de una firma de inversiones, habían caído por un fraude de $12 millones nada menos. ¿No les digo que estamos confinados, tomándonos la temperatura, mientras afuera se desarrolla algo parecido a una serie de Netflix?

Mis perros no detectan dólares. Por el contrario, se me cae un billete al suelo, y allá va el pitbull, lo toma entre sus fauces y antes de que pueda recuperarlo, lo hace trocitos. Ese también cualquier día amanece con hormigas en la boca.