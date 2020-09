Nancy Pelosi no se despeluza

Allá en abril, cuando creíamos que la crisis por la pandemia duraría un mes o dos, y el coronavirus iría languideciendo como una gripe, empecé a escribir estos Días Bubónicos que se han convertido en la verdadera “eternidad bubonica”. Mañana celebramos (¿celebramos?) las 100 columnas.

Recuerdo que en aquel primer escrito, titulado “Empecemos por estos pelos”, me cuestionaba la razón por la cual las presentadoras y figuras de la televisión, pero sobre todo la gobernadora, nos hacían rabiar con sus cabelleras impecables, pelos lavados y planchados, mientras los peluqueros de las demás mortales se negaban a recibirnos.

Ya entonces empezó a cundir una especie de paranoia, y recuerdo que Oskar Daniel, mi peluquero de toda la vida —en fin, toda la vida a partir de que nos conocimos—, me advirtió que no podría atenderme, ni siquiera clandestinamente, con lo que siempre me ha gustado el clandestinaje, porque los vecinos del salón seguramente estarían pendientes para delatarlo. Se me ocurrieron varios ardides. Disfrazarme de repartidora de pizzas, o hacerme pasar por varón, un robusto caballero rapado y a ser posible con tatuaje en la cabeza, ¿quién iba a sospechar? Pero mi peluquero se plantó en la negativa y hasta dejó de atender mis llamadas con nuevas ideas, cada vez más fantásticas.

Una amiga que ha sido fiel a la causa, al extremo de que las canas le llegan a las orejas y el pelo en general a la cintura, me dijo que total no salía a ninguna parte. Pero yo sí, yo salgo de la cama todas las mañanas, y bastante tiene uno con abrir los ojos, sin Dios ni esperanza, para ponerse a recordar aquella línea de Silvio Rodríguez: “en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día”.

Por suerte, en Puerto Rico ya se puede ir al salón sin riesgo de que el vecino, envidioso de los mil demonios, por no decir envidioso de mierda, levante el teléfono y avise a las autoridades pertinentes.

En San Francisco, no. Allá estaba prohibido acudir a la peluquería (todavía creo que hay ciertas limitaciones), cuando Nancy Pelosi, que tiene suficiente edad y calle para pensar que puede meterse en un lío, hizo que le abrieran un salón y se estuvo regodeando sin mascarilla, haciéndose teñir las nieves del tiempo que platearon su sien, y procurando que la dejaran bonita.

La dueña del establecimiento, porque quién si no controla las cámaras de seguridad, publicó el vídeo y el escándalo estalló con toda la furia con que puede estallar en manos de Donald Trump, cuyo peluquero a lo mejor es la propia Melania. Los hombres tienen la suerte de tener esposas.

Se trata de un agujero serio en el discurso de la “Speaker”, que ahora dice que le tendieron una trampa. Esa clase de trampa no se tiende si el entrampado es suspicaz. ¿Qué necesidad tenía ella de ir a un salón cuando puede pagar siete peluqueros que vayan a su hotel o su casa?

La trama va espesándose y necesitamos la vacuna aunque no sea segura. Vamos a acabar con esto de una vez. Avancen.