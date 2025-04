Amor, el verdadero significado de la Semana Santa

No obstante, en este, como en cualquier otro tiempo, los puertorriqueños podemos hacer acopio de nuestra resiliencia, de nuestro legendario carácter solidario y luchador para separar el grano de la paja y poner de nuestra parte para que, tanto nosotros, como nuestro prójimo, superemos, e incluso avancemos, en este tiempo de dificultades. No es la primera vez que como pueblo enfrentamos dificultades. Siempre las hemos superado tomándonos de la mano y esta vez no será la excepción.

Por supuesto, eso son valores universales que no convocan solo a los practicantes del cristianismo. Pero dado el caso de que estamos en Semana Santa, y que el pueblo puertorriqueño es casi totalmente cristiano, creemos que estos días son buenos para reafirmar los valores que nos definen, más que como pueblo, como humanos, los cuales están expuestos, en palabras que no admiten dobles interpretaciones, en las enseñanzas del fundador del cristianismo.

¿A qué, si no a ser fuerza de bien para con nuestros hermanos y hermanas, fue que nos convocó el Nazareno cuando dijo, en el Evangelio de Mateo, “tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; fui forastero y me recogiste; estuve desnudo y me vestiste; enfermo y me visitaste; en la cárcel y viniste a mí”? ¿Qué más guía necesitamos para estos tiempos tan difíciles.