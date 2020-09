Una blanca que quiso ser boricua

Esta semana las redes sociales explotaron con la noticia de que una profesora estadounidense, especialista en estudios africanos y latinoamericanos, llevaba más de una década haciéndose pasar por una latina afrodescendiente cuando en realidad era una blanca judía de Kansas.

En su ensayo “La verdad y la violencia anti-negra de mis mentiras”, Jessica Krug explica cómo desde joven comenzó a tramar una vida completamente fabricada en la que construyó varias identidades alternas—primero haciéndose pasar por descendiente del Norte de África, luego por afroestadounidense, y finalmente como una boricua del Bronx.

Cuando explotó la noticia, muchos vieron sus fotos, las cuales presentan la imagen de una mujer de piel clara con el pelo teñido de negro, y se preguntaron cómo es posible que tantas personas, particularmente académicos que estudian temas de raza e identidad, pudieran ser engañados tan fácilmente. Pues, debo confesar que yo fui una de las engañadas. En el 2013 pasé un año junto a Jessica Krug en el Centro Arturo Schomburg en Harlem, donde ambas estuvimos becadas como investigadoras visitantes.

Aunque compartí con ella durante ese año, no puedo decir que sus revelaciones me devastaron— siempre fue evidente que algo no andaba bien con Jessica. Muchos pensábamos que su modo de actuar era producto de algún trauma, no un simple producto de su imaginación.

Lo que pasa es que Jessica no solo se hacía pasar por latina, sino que de forma muy calculadora, usaba los estereotipos más exagerados, trillados y sencillamente racistas que existen de los latinos: se representaba como hija de adictos criada en las calles del barrio, decía que era la única persona de su familia que llegó a la universidad, tomaba posturas políticas exageradas contra los blancos y se vestía siempre de forma caricaturesca: para nuestros seminarios mañaneros en las salas estériles de la biblioteca de Nueva York llegaba vestida como para un club de salsa.

A las personas que le cuestionaron su apariencia blanca, les decía que su madre era una prostituta y que ella había nacido como producto de una violación. Al envolver su pasado en una nube de disfunción y trauma, Jessica lograba escaparse de las indagaciones, porque pocos deseaban hurgar sobre lo que parecía ser un pasado doloroso.

Su presentación era algo así como los llamados minstrel shows, comunes en los Estados Unidos durante el siglo XIX. En estas obras teatrales actores blancos representaban personajes negros mediante la exageración de sus características físicas, con la piel pintada de negro y los labios agrandados, y a través de los estereotipos más comunes de la época, que los asociaban con la vagancia, la estupidez y la torpeza.

De igual manera, “Jesse from the Block” encarnó todos los estereotipos de la mujer nuyorican: era bailadora de bomba (bajo el nombre de Jesse “La Bombalera”) y activista contra el racismo, la brutalidad policiaca y la gentrificación — hasta su visión política era un estereotipo. Estos rasgos exagerados hacían que los blancos no dudaran de ella— pensaban que obviamente era latina ya que exhibía todas las características asociadas a los latinos en el cine y la televisión.

Pero su performance también hacía que sus colegas negros y latinos evitáramos cuestionar su identidad — era increíblemente belicosa y nos atacaba con frecuencia por ser unos “asimilados” al no exhibir o celebrar la cultura “auténtica” del barrio.

Cuando empezaron los rumores le pregunté a uno de mis colegas afroestadounidenses si era cierto que ella era blanca, y él me respondió, “¡Muchacha no, ella es de piel clara pero se crió ‘in the hood’ y se siente más incómoda entre los blancos que yo mismo!”

Este era su sagaz mecanismo de engaño: contra los blancos usaba los estereotipos trillados de Hollywood y contra los minorías usaba las ansiedades que sienten muchos académicos de color sobre sus credenciales como sujetos “calle” de políticas “radicales”, las cuales nunca llenaban las expectativas de la parodia de Jessica.

Muchos me han preguntado si al mirarla no me daba cuenta de que era blanca. Pero el problema es que obviamente ser latino y ser blanco no son contradicciones: miles de puertorriqueños son blancos, rubios y hasta pelirrojos. Mi propia abuela materna es una blanca lareña de ojos verdes. Aun así, Jessica sí intentaba alterar su apariencia para encajar dentro del estereotipo estadounidense de la mujer latina. Llevaba el pelo teñido y maltratado—como si llevara años peleando contra un rizo natural. Se vestía con ropa pegada en colores llamativos o con estampados de animales, usaba aretes grandes, maquillaje exagerado y hablaba con un “acento” del Bronx de los años noventa.

En lugar de mirar y escudriñar esa representación, lo que hicimos muchos de nosotros fue virar la cara. Los académicos latinos, que representamos menos del 5% del profesorado, luchamos todas nuestras vidas contra el discrimen hacia los que realmente poseen los rasgos que ella caricaturizaba. Por eso nos duele tanto que ella revirtiera esas luchas contra nosotros mismos.

Algunos se preguntan si lo que motivó a Jessica fue una maliciosa busca de becas de diversidad o un romanticismo con la cultura negra y latina. En su ensayo, ella sugiere que fue víctima de abuso, traumas y “falta de aceptación” por la comunidad blanca. Pero, en lugar de lidiar con esto adoptando, como ella alega, las tradiciones políticas antirracistas de los negros y latinos y estadounidenses, lo que realmente adoptó fueron las posturas de la supremacía blanca colonial al apropiarse y adueñarse de lo que no le pertenece, bajo el supuesto pretexto de proteger y defenderlo.

En su mente racista, ella pensaba que sabía mejor que nosotros cómo ser una mujer latina y negra. Nos podría parecer una postura rara y lejana a nuestra realidad, pero debemos preguntarnos si no se parece a las prácticas de ciertas élites en Puerto Rico que también se piensan capacitadxs para decirles a lxs afrodescendientes cómo pensar, escribir, protestar y vivir.