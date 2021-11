“Emergency Kit” para el regreso a clases

Ahora que comienza la temporada de clases, hay ciertas cosas que necesitan estar en nuestro bulto, y no estoy hablando de lápices y tijeras. En agosto tengo entre ceja y ceja mi “kit” de emergencia para la escuela. Ahora que el estrés de entregar trabajos y estudiar para exámenes nos acapara, lo menos que necesitamos es preocuparnos de necesitar algo rush y no tenerlo (como a veces que ese día del mes llega en el momento menos esperado). Es por eso que a principio de año siempre me ocupo de tener un bolso tipo de maquillaje para tener algunas cositas que me hacen la vida más fácil al tenerlas en mi “locker”, y aveces le salvo la vida a mis amigas que tienen una crisis durante un día de clases. Todos los productos que te sugiero para tu “kit” se pueden conseguir en tu farmacia favorita.