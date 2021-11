Soñando con mi traje de prom

Llegó ese momento del año donde reinan el calorcito, la música y, en algunos casos, las dietas se vuelven más absurdas, mientras más se acerca esa fecha tan importante. No me refiero al verano, que también está por llegar. Estoy hablando de ese momento con el cual la gran mayoría de los adolescentes han soñando durante sus años de escuela superior. Prom, ¡cómo te he soñado!