Puerto Rico: un país atrapado entre la burocracia y el azote de huracanes

El quinto aniversario del impacto del huracán María en Puerto Rico vino matizado por la visita de Fiona, un huracán devastador, aunque de intensidad menor al que golpeó la isla aquel 20 de septiembre de 2017. Esta vez, lo que comenzó como una depresión tropical la semana pasada, evolucionó en su trayectoria y de tormenta se convirtió en huracán categoría 1 al aproximarse a la isla.

Aunque la intensidad de vientos fue menor a la de María, las torrenciales lluvias de Fiona fueron suficiente para crear destrucción económica y provocar sufrimientos. Además, la situación nos demuestra que Puerto Rico sigue frágil.

La entrada de Fiona por la región sur castigó precisamente a municipios que vienen de sufrir la tragedia de los terremotos de enero del 2020. Al momento, es impreciso determinar el costo económico de Fiona. Sin embargo, a simple vista supera los $1,000 millones, tomando en cuenta la destrucción material de propiedades, infraestructura y la interrupción de negocios.

La caída del sistema energético tiene un efecto devastador en la normalidad de los hogares y comercios. Al mismo tiempo, permite constatar la vulnerabilidad que tiene la infraestructura eléctrica y nuestra economía en general. Más allá de los costos económicos y los desafíos que nos impone Fiona, el nuevo desastre debe provocar una reflexión y sentido de urgencia para acelerar la reconstrucción de la isla.

Es hora de que la Casa Blanca, el Congreso Federal y FEMA, junto a la JSF, examinen una ruta alterna para poner a correr los fondos de reconstrucción, escribe Gustavo Vélez. (Rosalina Marrero-Rodríguez)

Paralizada la reconstrucción de Puerto Rico

En primer lugar, a cinco años del azote del huracán María, la reconstrucción de Puerto Rico no da signos de progreso y no tiene la tracción que las circunstancias ameritan. Los ciudadanos siguen escuchando al gobierno hablar de miles de millones prometidos y asignados, pero no se ven las obras que se supone financien esos fondos asignados por el gobierno federal. Los representantes del gobierno local y federal se reparten culpas por las restricciones y condiciones por el uso del dinero. Mientras, la burocracia surge como la principal enemiga de la recuperación.

El hecho de que aun 3,000 familias duerman bajo toldes azules, simboliza el fracaso de la reconstrucción de Puerto Rico. Además, deja saber que urge buscar rutas alternas para poner a correr la rehabilitación física y económica de la isla.

En paralelo, la reconstrucción del sistema energético sigue atrapada por la guerra de poder entre el consorcio LUMA, la quebrada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Negociado de Energía y la UTIER. Lo irónico es que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha provisto $10,000 millones para financiar la reconstrucción de la red de distribución, pero las guerras internas y la falta de voluntad de los actores responsables por ese proceso tienen paralizado el inicio de la reconstrucción.

Durante el fin de semana, nos enteramos de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se levantó de la mesa de negociaciones sin acuerdo final con los acreedores para reestructurar la deuda de la AEE ascendente a $14,000 millones. Eso deja en el aire la salida de la quiebra de la AEE, lo que tendrá graves implicaciones para el futuro del sistema energético de Puerto Rico.

Urge una respuesta no tradicional a los esfuerzos de reconstrucción

Luego de batallar con una larga depresión económica, la quiebra y sindicatura del gobierno (2016), el huracán María (2017), terremotos y pandemia (2020), Puerto Rico sufre un desgaste físico, emocional y económico. Parecemos estar atrapados entre los embates de la madre naturaleza y la incapacidad gubernamental para viabilizar la agenda de la reconstrucción física y energética de la isla. Hay recursos asignados, pero no hay la capacidad gubernamental-gerencial y menos la voluntad para poner a correr la reconstrucción de forma efectiva.

Es hora de que la Casa Blanca, el Congreso Federal y FEMA, junto a la JSF, examinen una ruta alterna para poner a correr los fondos de reconstrucción. Depender de un gobierno que ha demostrado ser incapaz en los asuntos más esenciales del país, sería tirar a la isla a perdida. Sería impensable que Puerto Rico se mantenga viable económicamente en este nivel de incertidumbre y mucho menos pensar que seremos mantenidos por la inyección de ayudas federales a los individuos.

La reconstrucción de Puerto Rico debe ser la máxima prioridad y eso va a requerir decisiones complejas y un curso de acción contundente antes de que llegue el próximo desastre natural a nuestra abatida isla.