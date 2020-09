El surgimiento del primer partido independentista

Esta serie presenta el desarrollo de las elecciones en Puerto Rico a lo largo de más de un siglo de historia, desde la primera elección general en 1900 hasta la de 2016. Incluye el surgimiento y cambios de los partidos y movimientos políticos; la tendencia participativa de electores, a base de las estadísticas oficiales; y los acontecimientos de especial relevancia susceptibles de afectar los resultados de un proceso electoral. Antonio Quiñones Calderón es periodista y autor de varios libros sobre política y gobierno, incluyendo “Historia política de Puerto Rico”.

Cara a la elección general de 1912, un grupo de prominentes figuras de la Unión –como Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel Zeno Gandía, Luis Lloréns Torres y Eugenio Benítez Castaño– se reunió en febrero de ese año para abogar por la independencia de Puerto Rico. De hecho, dejaron constituido el Partido de la Independencia de la Isla de Puerto Rico, el primer partido independentista del territorio.

El partido insistió en que correspondía al Congreso definir la situación política de Puerto Rico y apuntó hacia las dos únicas soluciones “decorosas y posibles” para la solución. Así, expuso en su declaración de principios: “Los que suscriben consideran que ha llegado el momento de que el Congreso de los Estados Unidos de la América del Norte defina, dentro del derecho de gentes, la condición política de los hombres nacidos en Puerto Rico y de la entidad social civilizada que ellos constituyen… sólo dos soluciones son decorosas y posibles dentro de la devoción a sus principios del pueblo de los Estados Unidos y dentro de la devoción a sus libertades del pueblo de Puerto Rico: el reconocimiento de que Puerto Rico, después de un gobierno territorial transitorio, será un Estado soberano de los Estados Unidos de la América del Norte, o el reconocimiento de que Puerto Rico es una nación independiente que empezará a gobernarse en un futuro cercano”. Entonces, se acordó: “…declarar fundado el Partido de la Independencia de la Isla de Puerto Rico, constituir una Junta para defender y propagar aquellos fines; oponernos a que nadie solicite del Congreso a nombre del pueblo de Puerto Rico soluciones a su status sin previa consulta de su voluntad, protestando de que quien lo intente o lo realice; y también invitar a todos los habitantes de la isla a que constituyan juntas de propaganda y defensa de estos altos y decorosos deberes”.

Poco antes de la elección, Luis Muñoz Rivera envió una carta a su gran amigo y periodista Epifanio Fernández Vanga, en la que le confesaba: “Entre mi desiderátum, que es la independencia, y mi modus operandi, que es la autonomía, encuentra su espíritu de análisis contradicciones serias. En realidad, parecen existir, aunque no existen. La independencia es un ideal puramente abstracto. No puede realizarse. No se realizará nunca. Lo consignamos, lo mantenemos, porque hay cosas superiores al cálculo, no sumisas al cálculo…”. Agregaba: “He ahí, amigo mío, los sentimientos y las razones que me inclinan a aconsejar a la Unión que en su programa levante el ideal de la independencia y que, al propio tiempo, anticipe el anuncio de un americanismo vigoroso, para el día, si ese día llega, en que cese la usurpación tiránica de que somos víctimas, y se realice la compenetración profunda de las dos razas, de las dos civilizaciones, teniendo por base la sola base que sin mengua nos sería dable admitir: la igualdad”. Más adelante, decía Muñoz Rivera a su amigo: “Desde que ondearon en San Juan los colores de América, empecé a decir esto… americano, igual que otros americanos, siempre; subalterno de los otros americanos, jamás. Por Puerto Rico deseo ser americano; por Puerto Rico seré antiamericano al convencerme de que América es irrevocablemente injusta y opresora”. No hubo desarrollos ulteriores sobre el particular, y así se dio la elección general de 1912.