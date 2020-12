Las metáforas no perdonan

El cuatrienio de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez llega a su fin. La memoria no conserva otro como este. No solamente estos cuatro años confrontaron al país con fenómenos que no acontecen anualmente como los huracanes y terremotos, sino que, ante la devastación causada por estos y otros fenómenos, el gobierno de Puerto Rico administrado por el PNP mostró una y otra vez actitudes mercenarias ante el dolor y las necesidades del prójimo. Fueron incontables y dolorosas las muestras de insensibilidad e incompetencia en la gestión gubernamental, al igual que la intención de utilizar la situación para beneficio propagandístico o monetario (a la larga, en este caso, viene a ser lo mismo) de muchos políticos, funcionarios e inversionistas asociados a estos.