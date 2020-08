Departamento de Inseguridad Pública

La culpa del famoso invento del DSParate del Departamento de Seguridad Pública se le ha tratado recientemente de adjudicar a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero eso es totalmente falso.

La Junta de Supervisión Fiscal lo aprobó, pero no lo creó ni propuso, ni obligó a nadie a hacerlo. El DSP era parte del Plan para Puerto Rico del renunciante Ricardo Rosselló y su grupo de trabajo, entre ellos el licenciado Alfonso Orona.

El DSP fue creado por gente que no sabía nada de seguridad, probablemente ni habían jugado de pequeños a los policías. Pero el poder da una serie de “poderes” y “sabiduría”. De momento se sienten súper dotados para cambiar lo que no entienden y lo que no saben.

El modelo fue el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, el cual fue creado después de los ataques terroristas del 9-11.

La idea sonaba bien, era atractiva, en papel mostraba ahorros y eficiencias. Pero como todo en esa administración, fallaba en la implementación.

Hoy, después de uno de los desastres más grandes que ha ocurrido en Puerto Rico, las fallas del DSP fueron claras y evidentes en departamentos como los de Ciencias Forenses, Bomberos, Manejo de Emergencias y otros.

En vista de los dolores de cabeza que esta ley ha creado surge la figura de la Dra. María Conte Miller, del Negociado de Ciencias Forenses, y pide, exige que se separe del DSP. De lo contrario ella se va y renuncia.

Como si se tratara de una guerra interna en el gobierno de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garced, el secretario del DSP, Pedro Janer, va al Senado y cabildea para que la separación del Negociado de Ciencias Forenses no se dé.

Algo totalmente insólito, en donde la gobernadora tuvo que intervenir y explicarle al secretario Janer que “entendiera”, “absolviera”, que la separación va.

Lo cual, según me dijo la gobernadora, Janer, luego de la explicación, logró “entender”.

La Dra. Conte Miller no es la única que cree en la separación del DSP. En la carta recientemente recibida por la gobernadora, el pasado 14 de julio, por parte del jefe de FEMA, este propone que el Negociado de Manejo de Emergencias se separe también del DSP.

Explica el jefe de la región 2 de FEMA que, en una emergencia, la burocracia es tal que el jefe de Manejo de Emergencias en Puerto Rico tiene que pasar por el secretario del DSP y por el secretario de Estado para aprobar algo, lo cual él explica que no debería de ser.

El jefe de FEMA propone que el Manejo de Emergencias se reporte en una emergencia directamente al gobernador.

Ya en este cuatrienio no se va a resolver, pero esto puede costar vidas y se debe resolver ya.

¡Juzgue usted!