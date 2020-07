El retiro forzado del ELA

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico cumplió 68 años, años que, en un momento, como todo joven novel de nuevas ideas, pues en algún momento fueron productivos.

Al pasar de los años fue madurando y al verse imposibilitado de lo que había prometido que iba a ser, comenzó a vivir de la mentira, del engaño, del cuento de lo que supuestamente era y nunca pudo ser.

El tiempo fue pasando y su liderazgo se fue quedando sin líderes. La educación de la Isla le enseñó a la gente que tal “pacto” nunca existió, que las cosas no eran como nos las habían dicho y que nuestra realidad estaba subyugada a un poder superior en el Congreso de los Estados Unidos.

El pan era provisto por fondos federales, la tierra ya estaba y solo podíamos utilizar lo que lo dueños de la finca no habían querido utilizar y la libertad estaba atada a una ciudadanía que muchos atesoramos, protegida por leyes federales.

Según fue pasando el tiempo, ya el ELA entrando en los 60 abriles, los presidentes de la nación americana fueron cada vez más diciendo y dejándonos saber que éramos su propiedad y que quien manda aquí son ellos.

Los cuentos seguían localmente hasta que el mismo partido que nos trajo el cuento del ELA lo destruyó con la quiebra, con la ley Promesa, con violar la Constitución del ELA y no pagarles a los bonistas.

Con todo y eso cantaron victoria, pues la victoria no era el no pagar, no era escupir la Constitución que había creado el ELA, la victoria era retrasar la estadidad.

Se sentían orgullosos de haber hecho ese cambio, como cuando los Medias Rojas de Boston cambiaron a Babe Ruth a los Yankees de Nueva York.

Con Promesa y con la Junta de Supervisión Fiscal, el ELA fue forzado al destierro, al retiro, a su desaparición. A un retiro forzado sin nuevas generaciones, sin nuevas ideas, sin nada. No hay alternativas viables al ELA, simple y sencillamente no las hay, mucho menos bajo Promesa.

Los candidatos a la gobernación por el PPD hablan de “negociar”, de sacarnos de la Cláusula Territorial, ¿pero a cambio de qué?

Todos saben, reconocen y lo llevan en su DNA, que no pueden vivir ni un segundo gobernando la isla sin el pan, la tierra y la libertad que les proveen los fondos federales que llegan día a día a Puerto Rico.

La meta es ganar las elecciones. Lo demás seguirá como esta, porque la culpa ahora es de la Junta, no de los que provocaron este caos de gasto y desperdicio.

Como tampoco es de los que se inventaron este cuento de un país de maravillas pagadas con fondos federales bajo una “autodeterminación” completamente ficticia sin la libertad que tanto nos vendieron.

¡Juzgue usted!