¡Felicidades, papá!

No tuve la presencia de papá durante mi niñez y mucho menos durante mi vida, pero no lo extraño. No lo extraño por dos razones: 1) porque tuve la dicha de tener una súper mamá y 2) porque a través de mi vida de adulto Dios me puso en el camino a muchas personas que llenaron ese rol a capacidad.