Los verdaderos resultados de la primaria

Quién ganó y quién perdió es importante. Pero lo que ocurre después de esas victorias y esas derrotas es más importante. En la victoria del Partido Popular Democrático hemos visto inmediatamente el desprecio a la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá para la Comisaría Residente por parte de Charlie Delgado y del hijo de Héctor Ferrer, quien, de paso, fue quien más votos sacó entre los candidatos a la Cámara de Representantes.

Menos de 24 horas después de la celebración de la primaria popular estaba Héctor Jr., en vivo y a todo color, diciendo que Aníbal no podía ser el candidato. La noche anterior, en la tarima, Charlie Delgado le bailó un pasodoble a Aníbal para no verse junto a él. No quiere que lo retraten con él.

¿A qué se debe esto? ¿Por qué ahora?

Tanto Aníbal Acevedo Vilá como Carmen Yulín Cruz Soto fueron inmisericordiosos contra Héctor Ferrer en sus últimos días como presidente del partido.

Charlie Delgado, como vicepresidente del partido, lo vio y lo vivió. Héctor Jr. también, y ambos no van a permitir que tanto Aníbal como Carmen Yulin tengan ni una pizca de oportunidad para volver, al menos mientras ellos dos controlen el futuro del PPD.

La estrategia ideal es sacar a Aníbal Acevedo Vilá y convencer a Eduardo Bhatia que sea el candidato a comisionado residente.

El liderato se siente convencido de que esa dupleta sella la victoria contra Pedro Pierluisi y Jenniffer González.

Hace meses en este mismo espacio cuestioné quién en el PPD iba a querer correr con Aníbal Acevedo Vilá y hoy ese sentir está en carne viva en el PPD.

Todo tiene su precio y los altos líderes del PPD están en ese pow wow apoyado por el desprecio directo de Charlie y Héctor Jr.

Para ambos es fácil. Charlie ganó de manera contundente, al igual que Héctor Jr., y ambos, sin encomendarse a nadie, comenzaron su estrategia la misma noche que ganaron sus candidaturas, la misma noche que se convirtieron en los líderes de la colectividad.

Aníbal, por su parte, tiene que escoger entre arriesgarse a perder, lo cual muy probablemente ocurra, o convertirse en uno de los más grandes cabilderos del PPD en Washington, D.C. junto a su amigo Eduardo Bhatia.

Repito, todo tiene su precio.

En el PNP hay también su batacumbele, pues a todos nos tomó de sorpresa el discurso de la gobernadora este pasado domingo.

Quien la aconsejó y le echó leña al fuego de la derrota pensaría que eso obligaría a Pierluisi a “rogarle y enviar emisarios” para bajar la molestia, pero no necesariamente eso va a ser así.

La gobernadora puede terminar su mandato el dos de enero del 2021 como manda la Constitución o puede terminarlo antes y ser ignorada, despreciada por el mismo partido por quien trató de ser su candidata a la gobernación.

Las derrotas son duras. Son difíciles de absorber, pero de ellas se aprende muchísimo y en ocasiones ayudan a uno a reinventarse, a ser uno mejor de lo que era antes.

Hasta el domingo la gobernadora había vivido un cuento de hadas con palacio, súbditos y todo. Pero la realidad llegó el 9 de agosto y se cumplió el 17 de agosto.

Ella puede volver a sus raíces, a aquellos momentos cuando juramentó, dar curso a terminar su agenda en estos cuatro meses y medio que le quedan e irse en buena lid, no solo con el PNP sino con todo Puerto Rico.

Todo esto sin ignorar los arrestos de políticos electos que ya comenzaron y no eximen a ningún partido, tal y como lo anticipamos en la columna publicada el pasado sábado titulada “Doble primaria, doble desilusión”.

¡Juzgue usted!