PIP y MVC: alianzas con capitulaciones

Me casé hace 40 años y sin capitulaciones. Los padres de mi esposa tenían motivos más que suficientes para que hubiera capitulaciones. En esa época, y todavía lo sigo siendo, yo era un pelao, tirando maletas en el aeropuerto para American Airlines, ganándome $400 mensuales como empleado temporero, sin permanencia. Ella era toda una profesional que ganaba cuatro veces más que yo. Aun así, el tema nunca se planteó y así el pasar de la vida. El amor y el interés no iban de la mano.

En el Partido Independentista Puertorriqueño los padres no son igual que los de mi esposa. Se creen grandes, importantes, y que tienen más valor, más votos, chispa y energía electoral de cara al 2024 que los pretendientes del Movimiento Victoria Ciudadana.

Claramente el MVC no se ha dado cuenta que electoral y políticamente tiene más fuerza, más valor y más arraigo que el PIP, escribe Enrique “Kike” Cruz. En la foto, Manuel Natal, Coordinador General del MVC y Juan Dalmau del PIP. (Xavier Araujo)

Eso pone a Manuel Natal en una posición de desventaja ante esta alianza, sobre la que los del PIP ya han dicho más de una vez -igualito que lo dijeron Elvis Presley y Frank Sinatra en esa famosa canción-: aquí las cosas son “A mi manera”.

La más reciente fue en la entrevista de Juan Dalmau en este periódico, en la que dijo que su compañero de papeleta a comisionado residente iba a ser uno del PIP, no del MVC. Lo lógico, lo humilde, lo correcto en una unión de pares o de iguales sería que Juan Dalmau sea el candidato a la gobernación y su compañero(a) de papeleta sea del MVC.

Pero los dioses del Olimpo del PIP se creen que tienen el sartén agarrado por el mango y quieren seguir teniendo el control de todo. Ese dedo mágico que “democráticamente” elige a sus candidatos se sigue interponiendo “democráticamente” en todos los procesos.

Electoralmente, si lo comparamos a base de los resultados, el Movimiento Victoria Ciudadana ha tenido muchísimos más logros, triunfos y destrezas en su corta vida que en la larga vida del Partido Independentista Puertorriqueño.

Hoy el MVC enfrenta tres grandes retos: primero, no tienen (hasta ahora) a su líder máxima Alexandra Lúgaro en el panorama al 2024; de lo contrario no necesitarían del PIP ni de Juan Dalmau y sus dioses del Olimpo. El segundo gran reto es la pobre acción legislativa de Rafael Bernabe, quien todavía se cree que está en el salón de clases de la UPR enseñando un sindicalismo que mata empleos. Por último, el lastre de los escándalos de Mariana Nogales y sus informes financieros, unido a su escasa labor legislativa. Mucho ruido y pocas nueces. Los legisladores del MVC se han olvidado que no solo se deben a su base, sino que esa base hay que ampliarla y ahí han fallado grandemente.

Si Manuel Natal hubiese sido parte de ese grupo legislativo su proyección, liderazgo y trabajo hubiesen sido más reconocidos y más amplios.

El PIP no se queda atrás con sus escándalos, acosos y falta de madurez en momentos críticos de poner disciplina versus esconder la basura debajo de la alfombra. Simple y sencillamente sacaron F en lo que se refiere al manejo y las denuncias de acoso sexual en su colectividad. Les entró un pánico tan brutal que da mucho para pensar.

Sin embargo, ante ese panorama agarraron la batuta en la negociación con Manuel Natal y lo han puesto en una posición débil y desventajosa ante su colectividad. La misma encuesta de El Nuevo Día dice claramente que los miembros del MVC y del PIP no quieren esa alianza.

A primera vista, a quien más daño le va a hacer es al MVC, ya que los encajona con la independencia y aunque Juan Dalmau diga que no va a luchar por la independencia si gana las elecciones, ¿alguien le cree?

Aun cuando en estos tiempos la “norma” sea que en un matrimonio entre dos no “iguales” sea con capitulaciones, aquí claramente el MVC no se ha dado cuenta que electoral y políticamente tiene más fuerza, más valor y más arraigo que el PIP.

Así lo han demostrado más veces, en menos tiempo que el PIP.

