Policía de Puerto Rico: entre política y muerte

No sé cuántas veces he escrito sobre la Policía de Puerto Rico y el fracaso de la Reforma. La última vez fue cuando murió el primer policía víctima del COVID-19. La Reforma de la Policía ha fracasado, lo que he repetido muchas veces. Pero cuando la vida de los policías cada vez está más expuesta a peligros, y cada vez mueren más por las ineficacias de la Reforma, pues, sencillamente no me puedo dar por vencido.