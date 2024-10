¿Por qué algunas naciones prosperan mientras que otras son pobres? Para resumir a los ganadores del premio Nobel de Economía de este año en una sola frase: “Las instituciones importan”. Recientemente dicho premio fue otorgado Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por su investigación que explora las razones detrás de las desigualdades económicas entre naciones. Durante los pasados 25 años ellos han documentado por qué algunas naciones, como Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, han podido prosperar económicamente, mientras que otras, como Sierra Leona, Uzbekistán y Corea del Norte, no han podido. Los libros más representativos de las ideas de ellos son Why Nations Fail? y The Narrow Corridor. A continuación, algunos comentarios de ambos libros.