El gobierno federal reconoce que se han usado corporaciones y compañías de responsabilidad limitada (conocidas como LLCs) para llevar a cabo actividades ilícitas de forma anónima. Estas actividades incluyen lavado de dinero, financiamiento de actividades delictivas o terroristas, falsificación de moneda, trata humana y venta de drogas. Para atender esa situación, en el 2021 se firmó la ley federal llamada el Corporate Transparency Act (CTA, en inglés). El CTA requiere una nueva planilla para monitorear la titularidad de las entidades legales en aras de evitar que se usen como subterfugio para llevar a cabo actividades ilícitas.

1. ¿Qué requisito impone la CTA?

El CTA requiere que cada Entidad Reportable radique un reporte donde provea su información básica. El reporte también incluirá información de los Dueños/Beneficiarios de dicha entidad y quién solicitó su registro. El reporte se radicará de forma electrónica con el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen, en inglés) a través de un nuevo sistema llamado Beneficial Owner Secure System (BOSS). La información de BOSS no será pública, pero si estará disponible para agencias del gobierno federal y estatal. En el caso de Entidades Reportables existentes al 1 de enero de 2024, estas tendrán un año, o sea hasta el 1 de enero de 2025 para radicar el reporte. En el caso de Entidades Reportables creadas luego del 31 de diciembre de 2023, estas tendrán que someter el reporte 30 días a partir de su creación. Si la información de la Entidad Reportable cambia o se tiene que corregir, se conceden 30 días para actualizar el registro. Las personas que no radiquen el reporte o provean información fraudulenta, se exponen a un cargo diario de $500, una multa de $10,000 y hasta dos años de cárcel.

2. ¿Qué información debe contener el reporte?

El reporte debe proveer información de cada Entidad Reportable, de sus Dueños/Beneficiarios y de sus Solicitantes. De la Entidad Reportable se tendrá que proveer el nombre, dirección, lugar de incorporación y su Número de Identificación Patronal (“EIN”) provisto por el IRS. Si no tiene un EIN, debe proveer un número equivalente de su jurisdicción de origen. En el caso de los Dueños/Beneficiarios, el reporte debe incluir su nombre, fecha de nacimiento y dirección residencial. Además, se debe proveer copia de una identificación emitida por el gobierno como una licencia de conducir o un pasaporte. Finalmente, en el caso de los Solicitantes, el reporte debe incluir su nombre, fecha de nacimiento y dirección residencial o comercial. Al igual que en el caso de los Dueños/Beneficiarios, se debe proveer copia de una identificación emitida por el gobierno como una licencia de conducir o un pasaporte.

3. ¿Qué es una Entidad Reportable?

Es una entidad legal creada mediante la radicación de un documento con el Departamento de Estado de un estado o territorio. El término también incluye una entidad foránea creada

en un país extranjero y registrada con el Departamento de Estado de un estado o territorio. Para fines del CTA, Puerto Rico se incluye bajo la definición de estado. Esto quiere decir que las entidades registradas en el Departamento de Estado de Puerto Rico tendrán que preparar el Reporte a menos que les aplique una excepción.

4. ¿Quiénes son los Dueños/Beneficiarios?

Son todas las personas naturales que tengan directa o indirectamente control sustancial sobre una Entidad Reportable. Se entiende que una persona tiene control sustancial si: 1) tiene control significativo de las operaciones de la entidad, 2) tiene la facultad de contratar o despedir empleados de la entidad y 3) tiene un rol significativo en la toma de decisiones de la entidad. Toda persona que tenga 25% de la participación en una Entidad Reportable se entenderá que automáticamente es un Dueño/Beneficiario de dicha entidad.

5. ¿Quiénes son los Solicitantes?

Los Solicitantes son las personas naturales que causaron o tramitaron el registro de la Entidad Reportable con el Departamento de Estado. Por ejemplo, si un abogado crea una corporación para algún cliente se entiende que es un Solicitante. El término incluye las personas que hayan trabajado directa o indirectamente con dicho registro. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior, el abogado pide a uno de sus paralegales que haga el registro, se entiende serán Solicitantes el paralegal que radicó y el abogado que supervisó el trámite.

6. ¿Qué es un Identificador?

El CTA provee que los Beneficiarios Dueños y los Incorporadores pueden registrarse por adelantado con Fincen y obtener un número de identificación llamado el Identificador (en inglés, Identifier). En el caso de inversionistas que sean Dueño/Beneficiario de varias Entidades Reportables, si proveen su Identificador no tendrán que proveer toda su información con cada radicación separada. De igual manera un contador, abogado o consultor que se considere Solicitante de varios de sus clientes que sean Entidades Reportables, con solo proveer su Identificador no tendría que proveer toda su información en el caso de cada cliente.

7. ¿Qué entidades no tienen que preparar el Reporte?

Ciertas entidades que, por alguna razón, radiquen reportes o estén reguladas por el gobierno federal se les eximirá de la preparación del reporte. Entre las entidades exentas se incluyen compañías públicas, instituciones bancarias, casas de corretaje, entidades autorizadas a transmitir dinero, compañías de seguro, entidades exentas bajo el Código de Rentas Internas federal, fondos de inversión y las compañías de CPA que auditen corporaciones públicas. Tampoco tendrán que preparar el reporte, las entidades que cualifiquen como una Compañía Grande. Una Compañía Grande es una entidad con más de 20 empleados, que radica una planilla de contribución sobre ingresos federal, donde se reporten más de $5 millones en ingresos brutos y que tenga presencia física en Estados Unidos. Al parecer, una empresa de Puerto Rico que no radique planillas federales de contribución sobre ingresos no cumpliría con este requisito. Finalmente, una empresa que haya sido creada hace más de un año, que esté inactiva y no tenga activos tampoco tendrá que radicar el reporte.