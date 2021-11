¿Qué se incluye en el proyecto de infraestructura federal?

El Congreso Federal aprobó recientemente el “Infrastructure Investment and Jobs Act” (IIJA). El IIJA asigna fondos sustanciales para proyectos de infraestructura en los próximos ocho años. Dichos fondos están destinados a proveer financiamiento para la reconstrucción de la infraestructura a través de todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. El IIJA es uno de los dos proyectos emblemáticos del presidente Joe Biden. El segundo es el “Build Back Better Act” (BBBA) que aún no ha sido aprobado por el Congreso federal y que es mucho más abarcador que el IIJA.