El elector inapetente

¿A quién no le ha pasado? Va a almorzar, ve el menú y nada le apetece. Pero hay hambre, o prisa, y algo hay que elegir. Decide uno lo menos malo, lo que ya conozca y, aunque le dio retortijones y acidez, no lo mató. De lo que no conoce le han dicho, y lo ha creído, que da vómitos, diarreas, paludismo (que no viene de ningún alimento) y mil cosas más.