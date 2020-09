La salvación es individual

Al escuchar a la gobernadora Wanda Vázquez permitiendo la reapertura de cines y casinos en quizás el momento más cruento de nuestra lucha contra el Covid-19, más de uno pensó: el gobierno se quitó.

No es una conclusión descerebrada. La lastimosa realidad con la que lidia hace tiempo la sociedad boricua es la de un desplome gradual, pero sin pausa, de un Estado en el que, hoy, prácticamente no queda piedra sobre piedra. No es algo descubierto ahora.

Lo que ha hecho el Covid-19, y su secuela de muerte y desasosiego, su voracidad global, su fuerza destructiva, unido a esta inexplicable decisión de abrir más cuando más gente está muriendo, permite verlo con una claridad que es de espanto.

La gobernadora Wanda Vázquez anunciando la más reciente orden ejecutiva sobre el Covid-19 el pasado jueves 9 de septiembre

Fue como cuando el huracán María. Lo que pasa es que aquel fue un evento de un día que, si bien causó una destrucción nunca vista, desde la jornada siguiente fue cuestión de ir reconstruyendo contra todos los obstáculos que nos interpusieron los gobiernos de aquí y de EE.UU.

El Covid-19 lo tenemos encima como un enjambre de abejas asesinas desde marzo y no sabemos cuándo se va a ir. Los avances que hemos hecho, que no son pocos, han sido gracias a iniciativas ciudadanas. El gobierno, otra vez, por vez número mil, se reveló como una bestia amorfa incapaz de cualquier cosa importante.

No es que esperáramos otra cosa. De esa institucionalidad inservible, de esa piedra enorme que carga Puerto Rico sobre sus espaldas, sabemos bastante ya. Es que una monumental crisis como la del Covid-19 nos deja ver, de nuevo, que cuando aquí se habla del colapso de las instituciones, no es un concepto abstracto. Es una penosa realidad que nos cuesta a diario.

Lo único que ha podido hacer el gobierno con el Covid-19 es dar órdenes aquí y allá. Es verdad que en marzo, en tiempos que parecen hoy tan distantes, la gobernadora ordenó un cierre que duró casi dos meses. Ese cierre impidió que, en aquel momento, la pandemia se saliera de control. En su momento, por eso se le elogió. Pero la verdad es que funcionó porque la sociedad, aprendiendo a fuerza de golpes a valerse por sí misma, respetó.

No mucho ha cambiado desde entonces. Una orden ejecutiva cada cierto tiempo. Es la única capacidad que le queda al gobierno: dar órdenes que no tiene cómo hacer cumplir.

Cuando esto empezó, recordemos, de la respuesta estaba a cargo un secretario de Salud que decía que el Covid-19 no podía llegar aquí porque no hay vuelos directos desde China. Su lugarteniente era una epidemióloga que decía que el virus solo había llegado a sitios cerca de China, como Italia, que está en otro continente.

El país vio eso, entendió lo que estaba en juego y actuó.

El que era secretario de Salud cuando surgió la crisis del Covid-19 decía que el virus no podía llegar a Puerto Rico porque no hay vuelos directos desde China.

El Fideicomiso de Salud Pública, una entidad sin fines de lucro adscrita al Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, estableció el primer sistema de vigilancia con laboratorios privados. Con el gobierno enredado en el escándalo de la compra de pruebas rápidas, el Fideicomiso ayudó a enfrentar el desafío global para conseguir pruebas moleculares.

Fue el sistema de vigilancia del Fideicomiso el que por primera vez, desde mediados de mayo, permitió ir viendo cómo estábamos en indicadores cruciales de una pandemia. Mientras tanto, el gobierno patinaba sin poder producir datos confiables.

Más o menos para ese mismo tiempo, una joven epidemióloga, Fabiola Cruz, preocupada por el desarrollo de la pandemia en su pueblo natal, Villalba, creó un sistema de rastreo de contactos que fue acogido por el alcalde de ese municipio, Luis Javier Hernández. En ese tiempo, el Departamento de Salud llevaba semanas paralizado sin poder establecer un sistema de rastreo de contactos, en parte por guerrillas políticas internas.

Pronto, muchos otros municipios, acogieron el modelo de Villalba. El Departamento de Salud contrató a Cruz. Hoy, casi todos los municipios de la isla tienen el sistema de rastreo de contactos creado por Cruz.

¿Y el gobierno mientras tanto?

Incontables estudiantes de escuelas públicas se quedaban sin clases el semestre pasado y no han podido comenzar este. Fue a corte para no tener que abrir los comedores escolares y alimentar a incontables de que tenían problemas para procurarse comida en medio de la parálisis económica. Enfrentó las más inusitadas dificultades para hacerles llegar a los necesitados el dinero de las ayudas federales por desempleo. No pocos siguen esperando.

A finales de septiembre, trascendió que ha usado apenas el 37% de más de $2,000 millones que EE.UU. le asignó para manejar esta crisis.Alguna gente se pregunta por qúe el gobierno no reparte ese dinero. La respuesta no es complicada: para repartirlo, necesita procesos y controles. No lo reparte por la misma razón por la que no puede hacer otras cosas: incapacidad para desarrollar y manejar esos procesos y controles. Es el mismo fenómeno que hemos visto con el dinero del huracán y hace poco con los $1,000 millones de Medicaid.

Así llegamos a hoy. En el momento en que más pavoroso es el ritmo de muertes – unos diez por día – el gobierno da permiso a que todo prácticamente vuelva a la normalidad. Imposible explicarlo desde la razón.

Con una respuesta apropiada del gobierno, no existiría el falso dilema entre salud y economía. Si el gobierno tuviera, por ejemplo, datos epidemiológicos confiables, se podría decidir qué abrir, y cómo hacerlo, con el menor riesgo posible. Con el dinero que ha recibido de EE.UU., se podía ayudar a paliar la situación de más desempleados. Estos desaciertos han puesto a demasiados trabajadores ante una disyuntiva imposible: arriesgarse a morir o la ruina.

El Covid-19 puso de rodillas a incontables países. Es una hecatombe no vista desde la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, habría sido una locura esperar que Puerto Rico, en recesión hace 16 años, y que no controla ni siquiera sus propias variables económicas, saliera ileso.

Si no hemos salido peor, es porque nuestra sociedad, desde distintos frentes, aprendió que con el disfuncional gobierno que tenemos no se puede contar y metió mano.

Puede decirse como los cínicos: la salvación es individual. Pero, en el caso de los puertorriqueños, no es así. Nosotros nos cuidamos unos a otros. Lo hemos demostrado muchas veces. Nuestro problema es otro.