Las tropas de Bad Bunny

Nunca en la historia de Puerto Rico había sido noticia que un muchacho de 24 años pelú, desgarbado, con ropa que le queda grande, con las maneras, como muchos de su edad, de que recién había despertado de un largo sueño, fuera a inscribirse para votar. Da idea de cómo de tumultuosos han sido estos tiempos que ese hecho tan rutinario en cualquier sitio haya sido aquí objeto de alertas por celular y ganado espacios en portadas de periódicos impresos.

Pasó el 20 de agosto. El chamaco se inscribió como Benito Antonio Martínez Ocasio, lo cual a alguna gente puede que no le diga mucho. Diría más si se precisara que es el artista conocido en el mundo de la música urbana como Bad Bunny, uno de los fenómenos musicales más sensacionales de las últimas décadas.

La estatura de Bad Bunny en el mundo de la música es de proporciones en verdad pantagruélicas.

47 millones lo escuchan mensualmente en Spotify, un servicio de música por internet, donde su canción ‘Callaíta’, uno de sus más recientes éxitos, ha sido tocada ya 678 millones de veces. En esa plataforma era, esta semana, el decimoquinto artista más popular del mundo. En YouTube tiene 47 millones de seguidores. El vídeo ‘Mía’, su dúo con el canadiense Drake, ha sido visto más de 1,000 millones de veces. En Instagram tiene también 27 millones de seguidores.

Bad Bunny tiene millones de seguidores en las redes sociales. Antes de la pandemia, vendía conciertos en cuestión de horas. (Juan Luis Martínez Pérez)

En aquellos bellos y distantes tiempos pre-pandemia, vendía en pocas horas decenas de miles de boletos para sus conciertos. Ha salido en las portadas de las revistas de música más importantes del mundo, como Billboard y Rolling Stone. Es el primer hombre que sale solo en la portada de Playboy, la legendaria revista que antes solo mostraba damas sin ropa.

Su arte, por supuesto, no es para todo el mundo. Donde Chuito, el de Bayamón, decía “menéalo mi negrita, menéalo hasta abajo, que es donde está la azuquita”, Bad Bunny dice cosas que no se pueden repetir en esta columna. Las experiencias sensuales que Ednita Nazario describe con un “quiero que me acorrales, en el rincón más íntimo y enredada en tu cuerpo, te robaré el aliento”, Benito Antonio las relata de una manera que haría sonrojar a la propia Ednita. La sutileza, en resumen, no es su fuerte.

Pero causa furor en todo lo que hace, desde sacar un disco sin anunciarlo, hasta usar atuendos femeninos. Desafía géneros y convenciones, ha hablado contra el discrimen racial y por orientación sexual. Les ha dicho a sus seguidores que se quieran a sí mismos independientemente de las imperfecciones de sus cuerpos. A una pregunta reciente de si es homosexual dio la más millenial de todas las respuestas: en este momento no, pero en el futuro no sabe.

Sus seguidores le tienen una devoción cuasi religiosa, no vista por aquí desde las sanguíneas pasiones que desataba en otro tiempo el grupo Menudo. Ricky Martin, Chayanne, Daddy Yankee, Calle 13. Todos son o han sido mimados de miles. Pero el nivel de conexión de Bad Bunny con sus fans se siente mucho más profunda.

Bad Bunny junto a Tito Trinidad y Ednita Nazario en la marcha del 22 de julio de 2019 contra el entonces gobernador Ricardo Rosselló. (Archivo GFR)

Está por verse si esa devoción llevará a interesarse en política a un sector muy libre e iconoclasta, pero que no ha estado nunca demasiado interesado en política. O al menos en la manera en que se practica aquí.

La participación en las elecciones de 2016, de 56% de los electores hábiles, fue la más baja en la historia. El grupo de menos de 30 años, que es el que perrea, solo o acompañado, con Bad Bunny, fue, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el que menos participó de todos los grupos de edad: 49%. Los electores de más de 50 años fueron a las urnas en un 61%.

Puerto Rico ha vivido lo equivalente a varias vidas desde el 2016. La bancarrota del gobierno que se hizo oficial en mayo de 2017. El huracán María. Corrupción en los más altos niveles del gobierno.

Verano del 19, un evento histórico, despertador de conciencias, en el que la participación de, entre otros, Bad Bunny, no puede ser minimizada. Terremoto. Pandemia. Colapso institucional. Y lo último, lo impensable: el desplome del sistema electoral.

Ha habido que madurar a la cañona. Este año, votan por primera vez chicas y chicos que nacieron entre el 9 de noviembre de 1998 y el 3 de noviembre de 2002.

A miles de los jóvenes que votarán este año por primera vez les cerraron las escuelas durante los pasados años.

Cuando los que nacieron en 1998 estaban en tercer grado y los del 2002 no habían llegado ni siqiuera a kinder, el gobierno, en mayo de 2006, cerró por dos semanas, aquel evento traumático que fue el disparo de salida para todo lo que vino después. Es la generación que creció en la crisis. No conoce más que austeridad y precariedad.

Esos niños y niñas han visto un país en caída libre. Tienen padres, hermanos, primos, abuelos, tíos, amigos queridos, que están lejos, en Estados Unidos, porque en Puerto Rico no tenían manera de vivir.

A miles de ellos les cerraron su escuela en los pasados años. Todos están viendo que hoy, en el Puerto Rico del Siglo XXI, los recursos que tenga la familia de un niño determinarán si este se educa o no.

Algunos de ellos, quizás, fueron el pasado 9 de agosto a votar por primera vez y descubrieron que, en este momento, ni eso está garantizado aquí. Ven eso y, además, ven que a los responsables no se les pide cuentas. Ven para los amigos del partido hay trabajo y oportunidades y para todos los demás no.

El agua está para chocolate, obviamente. Bad Bunny solo se inscribió y puso en su Twitter un simple mensaje: dijo “sácala y úsala” junto a una foto de su flamante tarjeta electoral. Estando allí dijo que no sabe cómo votará, salvo que no será por los partidos Popular Democrático (PPD) ni Nuevo Progresista (PNP).

Eso es muy de su generación; miran hacia arriba y no distinguen bien qué es PPD y qué es PNP.

Pero la influencia del “conejo” no se puede minimizar. Bad Bunny hace aguaje de que sacará una nueva canción y se inquietan las masas. Dice “buuuuuu” en Twitter y logra 86,000 likes (pasó el 14 de mayo). Apareció un día con las uñas pintadas y de momento empezaron a verse adolescentes varones con las uñas pintadas aquí y en otros países. ¿Habrá estampida de jóvenes sacándola, usándola y cantándole “te di banda y te boté” al PPD y el PNP? Pronto sabremos.