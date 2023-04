“Wokes”, “progres”, “pervertidos” y el derecho de todos a existir

No recuerdo el nombre del niño, pero sí el apodo: en el barrio le decíamos Quácula. El apodo venía de un personaje de dibujos animados mezcla entre pato y vampiro que se transmitió por breve tiempo a finales de los años 70.

A la vida del niño se le imprimió como un tatuaje el Quácula que terminó suplantando su nombre, que es también una manera de suplantar la identidad de alguien, por dos razones. Primero, le faltaban varios dientes frontales, lo que daba a los que le quedaban el aspecto de los colmillos de un vampiro. Segundo, era lo que entonces y ahora generalmente se considera “afeminado”.

En el tiempo en que le conocí no tenía una niñez muy feliz. Era golpeado, acosado, burlado, abusado y despreciado de día y de noche. No podía pasar por ningún sitio sin que alguien le hiciera una burla relacionada con sus manerismos.

Si se acercaba a los niños en el patio de la escuela elemental, no faltaba uno que lo invitara a irse a jugar “con las nenas”. Recuerdo haber escuchado una vez a un familiar suyo decirle a otro niño, mientras hacían aguaje de pelear: “dale duro, pa’ que se le quiten las paterías”.

Coreografeaba los bailes de las batuteras del barrio. Esa era quizás su única felicidad. Pero no era completa. Se veía a mil millas que hubiese querido ser parte del grupo más allá de coreógrafo. Pero por ser un varón biológico no le estaba permitido. Usando una lata de galletas a manera de tambor, se integró como músico. Otro niño le desbarató la lata de galletas.

Una vez, harto del abuso, rompió una botella y andaba por el barrio, enloquecido, enardecido, amenazando con el filo del vidrio. Desde el otro lado de la calle, otros niños nos reíamos, le gritábamos y le repetíamos los mismos insultos y burlas que lo habían llevado al límite. Yo tendría para ese tiempo unos diez años; según mi recuerdo, él tendría dos o tres menos. La crueldad de los niños, se sabe, puede ser tan ilimitada como su inocencia.

De vez en cuando, pienso en él con mucha tristeza. Yo no era el que iniciaba los abusos. Mi madre, que trataba con igual dignidad y consideración al borrachito del barrio que al pediatra que nos atendía, me inculcó siempre la idea de que cada ser humano es valioso y merece ser tratado con todo respeto.

Pero arrastrado por la ola social, no puedo decir que me abstuve de las burlas. Mucho menos salí en su defensa. No estaba en ese tiempo listo para echarme a todo el barrio en contra, ni para que por defenderlo se me tildara también de “afeminado”.

Pienso que, si hubiese habido en mi escuela el tipo de educación que enseñara que hay distintas maneras de entender los roles de género y la sexualidad humana, el niño habría sido mucho menos infeliz, se habría ahorrado mares de lágrimas. Él mismo habría entendido que su vida no valía menos que ninguna otra solo porque su personalidad, sus actitudes y sus intereses no se ajustaran a los roles que históricamente la cultura le impone a varones.

La tristeza se multiplica cuando uno piensa en cuántos niños pasaron, y pasan, por traumas iguales o parecidos, en todos los barrios y escuelas del mundo.

Hay hoy mucha más conciencia sobre esto que antes. Pero falta demasiado por avanzar. Falta un mundo en cuanto a, por ejemplo, las personas que no se sienten a gusto en el género en que nacieron y deciden cambiar.

Habiendo perdido la batalla contra el reconocimiento legal de las personas homosexuales, el fundamentalismo religioso y el oportunismo político concentran ahora el músculo incansable de su crueldad en las personas trans.

Por algunas de las legislaciones, y por la actitud de todo el que actúa como si se sintiera personalmente amenazado por la existencia de transgéneros, parecería que la raza humana está en peligro de extinción porque alguna gente quiera vivir de acuerdo un género distinto del correspondiente a su biología.

Ese es un tema en el que, como todo lo humano, hay complejidades que no están todavía del todo dilucidadas. Se hace bien, entonces, dejándolo en el campo de la ciencia y la medicina y sacándolo de las iglesias y de la política, que en tanto se han equivocado sobre tantas cosas en todas las eras de la historia.

Mientras, los que han sufrido y sufren aún vejámenes tan tremendos están en pie de lucha, ocupando espacios, dejándose ver y haciéndose sentir, tratando de acabar con la opresión de generaciones.

Están, en pocas palabras, afirmando su humanidad, gritando a voz en cuello que no son menos que nadie, reclamando su derecho a vivir con dignidad, diciendo: existimos, estamos aquí y merecemos un trato digno.

Lo hacen de diferentes maneras, una de estas intentando hacer común el uso del lenguaje inclusivo. Uno no tiene que estar de acuerdo con esa manera particular de luchar para entender de dónde viene y tratarlo con el respeto que merece todo grupo marginado que lucha por desenredarse de las telas de araña de la opresión, la invisibilización y la deshumanización y vivir la plenitud que merece toda persona.

A los que no somos parte de determinados grupos oprimidos (son muy pocos los puertorriqueños que no hemos sido de una u otra manera oprimidos), nos toca escuchar, aprender, sentir, esperar a entender e incluso comprender el ocasional exceso, antes de actuar como actuaban los trogloditas ante lo que no comprendían, a garrotazos.

Es vergonzoso ver gente que, desde el privilegio y la paz espiritual debe dar el sentir que su ser nunca ha sido impugnado, cuestiona y, a veces bajo el pretexto del “humor”, hasta se burla de los que se ven obligados incesantemente a afirmar su humanidad, con cualquier recurso, como pudiera ser el lenguaje inclusivo.

No hay mucha diferencia entre el que toma a la ligera o a chiste el esfuerzo de una persona por ser reconocida en toda su humanidad y el que promueve una legislación que prohíbe que a un niño o niña se le diga que está bien ser como es y pretenda obligarlo a ser de otra manera.

Los que quieren ser reconocidos no son “wokes”, “progres”, “changuitos”, ni mucho menos “pervertidos”; son personas como usted y como yo que reclaman su espacio en la sociedad y no quieren nadie más pase lo que pasaron el niño de mi barrio y legiones más.

Eso no tiene nada de chiste.

El niño de mi barrio se fue a Estados Unidos con su familia no mucho después de lo que cuento aquí. No volví a saber de él. Al escribir esta columna, llamé a alguien que pensé podría informarme. Me dijo que murió hace unos años, todavía muy joven. No supo decirme de qué. Sí recordaba algo que yo había olvidado: el nombre. Se llamaba Ángel. Claro que siento vergüenza por los actos de los que fui parte.

Quisiera tener la esperanza de que a pesar de la persistente hostilidad de muchos, antes de morir, Ángel pudo vivir al menos unos días sabiendo que tenía el derecho a existir.