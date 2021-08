Violencia machista: ¡qué mal envejecieron estas canciones!

Ahora me pisaré los callos. Vuelvo a escuchar canciones que me han gustado en otras épocas y no sé en qué estaba pensando. Componer canciones que registren emociones con palabras y armonías es un arte libre, con infinitas posibilidades para reflejar o inventar la realidad y tú escoges las que te hacen bien. En el camino algunos temas se mantienen afines a nosotros y de otros nos alejamos como si quemaran. En otras palabras, maduramos.