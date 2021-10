El tira y tápate de la crisis de la deuda

Nos da la impresión de que la constante trifulca entre el gobernador, la Cámara de Representantes, el Senado,y la Junta de Supervisión Fiscal se asemeja un juego de tira y tápate, en el cual las decisiones no tienen consecuencias. Sin embargo, no debemos olvidar la razón por la cual nos encontramos en este “bochinche”. Sí, en “arroz y habichuelas” la causa es bien sencilla: los políticos gastaron más allá de los ingresos de gobierno. Por ende, no pueden enfrentar sus gastos operacionales y los pagos de sus compromisos.