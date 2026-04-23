Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La ventaja de ser un “duro” de los prompts
Un profesional que sabe estructurar prompts puede reducir tiempos de investigación, optimizar procesos creativos y generar contenido listo para publicación con menos comunicación con la plataforma, explica José Hernández Falcón
23 de abril de 2026 - 10:30 PM
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