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prima:La ventaja de ser un “duro” de los prompts

Un profesional que sabe estructurar prompts puede reducir tiempos de investigación, optimizar procesos creativos y generar contenido listo para publicación con menos comunicación con la plataforma, explica José Hernández Falcón

23 de abril de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El hacer un buen prompt no requiere conocimiento técnico, pero sí requiere hacerlo con lógica, precisión y comprensión del sistema que se utiliza, señala Hernández Falcón. (Shutterstock)

¿Recuerdan cuando manejar páginas en WordPress y redes sociales te hacía un #experto en tecnología en tu trabajo?

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Especialista en Redes Sociales, Director de Puerto Rico BloggerCon y Embajador de SembraMedia
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