La rueda del progreso

Heredé de mi padre cierta inclinación a coleccionar cosas, no personas; esto último existe, porque sí, hay fulanos y zutanas que coleccionan celebridades, o gente importante; a estos coleccionistas los llamo “starfuckers”. Decía mi maestro, Don Enrique Tierno Galván, que al final quizás añoremos más las cosas que la gente; esto siempre me pareció aterrador; pensé en el “Rosebud” de Citizen Kane.

Muchos hombres coleccionan mujeres, o autos deportivos vintage, los de mi generación y clase media, que crecimos en los años cincuenta, desearíamos un Mercedes Benz Gullwing de 1954, o el Jaguar XK del mismo año. He coleccionado libros, discos y obras de arte. A esta edad ya me tienen por “hoarder” más que por coleccionista. Nunca fui bibliófilo; tuve la loca ambición de leer todos los libros que compraba, estos siempre fueron más aventura que objeto.

Mi padre, en los años cuarenta y cincuenta, coleccionaba sellos. También botellitas de licores, de esas que principalmente se compran en los aviones; su trabajo lo llevaba a viajar con frecuencia al Norte. La colección de sellos me interesaba más, porque la otra la fui diezmando al cambiar las botellitas por toleteros. Para el cuido de los sellos él usaba una lupa enorme, bajo una lámpara de luz blanca. También usaba una extraña visera de plástico verde. Mi padre era meticuloso; pasaba horas enteras organizando y escudriñando sus sellos bajo aquella lupa.

Más adelante me enteré de que existía un aposento, sobre todo en el Siglo XVII, conocido como “gabinete de curiosos”. Mi padre fue un curioso de gabinete. A través de sus sellos aprendí geografía, el valor de las miniaturas, que algo tan pequeño contuviera paisajes completos, evocaciones lejanas. Era parsimonioso con sus sellos, atento a los detalles. Siempre tuve la ambición de ser meticuloso con las palabras, evitar nuestra pasión boricua por la chapucería. Supongo que no lo he logrado, según la crítica.

Después de dada por perdida durante décadas, mi sobrina que me regala la colección de sellos de su abuelo. De todos aquellos miles de sellos que me provocaron la curiosidad infantil, solo recordaba uno: Era un sello conmemorativo que yo identificaba, vagamente, con la fundación del Estado Libre Asociado y cuyo diseño supuestamente era de Irene Delano, es decir, “la rueda del progreso”, esa que eventualmente sería emblema de Fomento Industrial y aquellas dos fábricas que llegaron a mi pueblo, que lograron que las mujeres de las barriadas bajaran a cruzar la plaza, todas las mañanas; también recordaba el semblante de un jíbaro con pava. El sello tenía una veladura verde, estas eran justo las señas para reconocerlo. Eran cinco cajas de álbumes de sellos, ¿cómo encontrar precisamente ese?, el que más había llamado mi atención infantil.

Lo encontré a la primera. Allí estaba, como si se tratara de una profecía íntima que se me había cumplido; se me reveló en el primer álbum que abrí. El sello permanecía pegado a un sobre conmemorativo, timbrado en el correo de San Juan, justo el primer día que se emitió, el 27 de abril de 1949. Entonces yo no había cumplido los tres años. Es un sobre dirigido a mí, el niño que fui, “Mr. Edgardo Rodriguez Juliá”. En la esquina izquierda aparece una viñeta de Muñoz Marín juramentando su cargo, con esta leyenda: “Conmemorating the Inauguration of the First Elected Governor of Puerto Rico 1949”. En la viñeta aparece Doña Inés y una vista de la fachada de La Fortaleza. En el bien recordado sello aparece un jíbaro con pava, de cara extremeña, enjuta y alargada; en la fina y delgada mano derecha sostiene la rueda del progreso y con la izquierda una urna de votación, denominada “ballot”: se proclama la democracia y el progreso, este como consecuencia de aquella. El llamado “campo” del sello es efectivamente de un verde claro, casi bucólico. Valía tres centavos. De los miles de sellos que escudriñé de niño, era el que más recordaba porque así lo quiso mi padre.

A veces las coordenadas de la memoria resultan excéntricas, como si un mismo objeto trenzara, en su último y particular aire, un mensaje secreto, una invisible madeja de hilos, correspondencias sorprendentes: Porque ahí, con ese sobre, el viejo quiso compartir un significado futuro. Corría 1949 y pensó que su hijo casi recién nacido crecería, convirtiéndose en adulto ciudadano, y era importante que aún niño testimoniara la Historia; ahora, una vez viejo, me toca reconocer cómo una de esas coordenadas de su vaticinio se va borrando con el tiempo; esa rueda del progreso, o de la esperanza, o quizás solo de un destino bonancible, ¿a dónde se ha ido?

Queda el sello y su sobre, ya no solo timbrado por mi padre sino por aquellos tiempos en que se inauguraba el primer gobernador electo por el pueblo. Desde entonces, ese mismo pueblo ha llevado a uno de sus gobernadores a la renuncia; el porvenir del país luce oscuro. Ahí queda, más que una profecía, un testimonio de tiempos ya remotos, una íntima y pequeña ¿Historia? En octubre de 1950, dieciocho meses después de emitido el sello y a casi dos años de la sonada “inauguración”, un comando nacionalista atacó La Fortaleza con el propósito de asesinar a nuestro primer gobernador electo. Sesenta y nueve años después, en junio de 2019, manifestaciones masivas del pueblo obligaron a renunciar al duodécimo gobernador electo por los puertorriqueños.

Mi padre, que era estadista, dirigió el sobre a “Mr. Edgardo Rodriguez Juliá”; él perteneció a una generación en que el “Mr” estaba a mitad de camino entre la deferencia al Señor y los tiempos de modernidad pitiyanqui que nos llegaron a principios de siglo XX. Se le olvidó acentuar su propio apellido. Lo más extraño es el íntimo y secreto vaticinio de mi padre; con el pasar de los años tendría literalmente que calzar aquel nombre que él me dejaba. Pero una vez calzado, y ya próximo a arrastrar los pies, desaparece el significado del resto, porque qué orgullo podemos tener sobre nuestras ejecutorias, en estos tiempos, si no es haber sacado de La Fortaleza, sin un solo muerto y disparo, al corrupto usurpador de aquella antigua esperanza.