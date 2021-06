La “burbuja” de los Cangrejeros de Santurce en el BSN

Tuve que mirar el anuncio tres veces para ver si estaba viendo bien las cifras: ‘Court side, $3,000; Arena $2,000’, etcétera. El precio más baratito es la sección de ‘Upper level a $150’, que imagino es cambiando las bombillas del Coliseo de Puerto Rico.

Es el anuncio de la venta de abonos de los Cangrejeros de Santurce en el regreso de la franquicia -como una de expansión- al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para esta temporada, la cual comenzará el 10 de julio. La venta arrancará este lunes. Y es muy probable sean los abonos más caros en la historia de cualquier franquicia deportiva del país. Ni compararlos con los precios de otros equipos de la liga. Bayamón -que es el campeón defensor- presenta un abono VIP a un costo $1,000 y detalla todo lo que incluye. Mientras el más caro de San Germán en la sección de arena es de $390. Es una diferencia de $2,610 en comparación al de Santurce.

¡Aquí vas tú! Asientos exclusivos pa' vivir la experiencia cangrejera completa 🦀 🚨A partir del Lunes, 28 de Junio, podrán adquirir los abonos a través de www.Ticketera.com 🚨 Posted by Cangrejeros Basket on Friday, June 25, 2021

Además de la entrada a la instalación, ¿qué otras cosas incluye la sección ‘Court side’ -que le permite al fanático sentarse casi dentro del tabloncillo y ver las gotas de sudor de los jugadores caer a sus pies? No lo sabemos. No hay detalles de parte de la gerencia. Así como no hay información de muchas otras cosas sobre la franquicia cangrejera en su regreso a la ciudad capital.

¿Cuál es la visión de la franquicia? ¿Cuáles son las expectativas de los nuevos apoderados? ¿Qué los motivó a tener una franquicia en la ciudad capital? ¿Por qué jugar en el Coliseo de Puerto Rico? ¿Cuál será el ofrecimiento a los fanáticos? ¿Cómo esperan alentar a una fanaticada en la capital que históricamente le ha dado un tibio respaldo a la franquicia?

No hay contestaciones a estas interrogantes.

Han pasado 81 días desde el momento en que la junta de directores del BSN aprobó el regreso de los Cangrejeros y los nuevos apoderados Noah Assad y Jonathan Miranda, ejecutivos de Rimas Entertainment, no han revelado nada sobre los planes de la franquicia para esta campaña. Incluso ni han ofrecido detalles de cuál será la participación del trapero Bad Bunny como coapoderado, tras su anuncio. El día que fueron aprobados, el BSN incluyó una escueta declaración de ambos en un comunicado de prensa -de una sola oración.

Es insólito. Hasta el nuevo apoderado-dirigente de Humacao, el cubano Ernie Cambó, quien viene desde Miami, habló en pasados días.

A través de las redes sociales, la nueva administración de los Cangrejeros se ha encargado de brindar información sobre la confección del equipo y también reveló que jugarían en el Coliseo de Puerto Rico. Por el precio de los abonos da a entender que van a jugar allí toda la campaña, incluyendo los playoffs, ya que fue una información que tampoco pudieron confirmar cuando este medio le solicitó la misma.

Y más vale que el precio incluya los playoffs -y que el equipo clasifique entre los mejores cuatro de su grupo- porque terminar pagando la suma de $187.50 por juego en ‘Court side’ no está fácil. Este sería el precio por compromiso en 16 choques de la fase regular.

Hay un hermetismo total en cuanto a la operación y administración de los Cangrejeros. Assad y Miranda parecen estar dirigiendo la franquicia desde una ‘burbuja’.