A mis amigos republicanos acá y allá

Para el que no lo sepa o recuerde, escribo con credenciales y las pongo al frente. Lo aprendí oyendo los editoriales y discursos de mi padre, los debates del prócer estadista-republicano Miguel A. García Méndez y sentado en la sala de la historiadora Pilar Barbosa escuchándole la prédica de su ilustre padre. Del republicanismo progresista y constructivo de Luis A. Ferré y Nelson Rockefeller aprendí que el capitalismo está atado a un contrato social que distribuye la abundancia con justicia y amparo al necesitado; que la libre empresa no da licencia al abuso sino a oportunidades para todos. Y que estos conceptos no son letra muerta en libro de texto… que son verbo con vida que acciona la convivencia democrática.