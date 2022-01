¿A qué vino el rey Felipe VI a la isla?

La llegada del rey Felipe VI a nuestra isla debe ser motivo de reflexión y análisis por el gobierno, la comunidad empresarial y la academia. A pesar de que su visita responde a una invitación del alcalde del San Juan, Lcdo. Miguel Romero, como parte de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad capital, no deja de tener un alcance mayor. Esta no es la primera visita del rey Felipe VI sino la tercera. Primero nos visitó como príncipe y presidente del Club de Roma en 1996 y luego en 2016 con la reina Letizia. Por tanto, el rey Felipe VI conoce bastante a Puerto Rico, su economía y estrecha relación política con Estados Unidos. No olvidemos que su padre también tuvo buenas relaciones con el gobierno de la isla.