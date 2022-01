Acoso callejero: más diálogo, más feminismo y menos represión

En este mismo espacio de Opinión, decía el pasado jueves la profesora Madeline Román que la cárcel es un dispositivo de control que no abona nada a la llamada seguridad colectiva. Su invitación a imaginar otras formas de resolución de conflictos, como la justicia restaurativa, no es un grito solitario. Todo lo contrario, se experimenta en muchos contextos otras formas de abordar la violencia interpersonal que no reproduzcan el encierro de los cuerpos como el único paradigma cuando existe un conflicto con la ley penal.