Agenda urgente de país

Mientras hablaba con mis estudiantes en una de estas recientes clases de naturaleza virtual, discutíamos sobre el valor del voto. El voto que más allá de una novedad sin propósito implica una responsabilidad ciudadana y que constituye un ejercicio de madurez personal y de crecimiento colectivo. El sufragio que es la llave para que los ciudadanos intervengamos en los procesos de toma de decisiones o la selección de quienes habrán de liderar ese proceso.

Ese voto, como agenda urgente de país, tiene que adquirir valor. Esa urgencia cobra mayor importancia ante el reclamo de los puertorriqueños de superar el bipartidismo que se levanta como responsable de las crisis y carencias que enfrentamos. Es cierto que a raíz de los eventos que se dieron en el verano del 2019 y a la generación del yo no me quito - junto a otros miles de puertorriqueños – se provocó la salida de un gobernante carente de brújula y que perdió hasta su legitimidad. ¿Fue eso suficiente? No. Corresponde ahora que esos deseos de cambio se materialicen usando el medio que tenemos a nuestra disposición y participemos masivamente con el firme propósito de transformar nuestra realidad.

Pero como he sugerido, ese ejercicio de responsabilidad cívica es mucho más que depositar una hoja de papel en una urna, equivalente a dar un cheque en blanco. No debemos permitir que se considere así. ¿Cómo lo superamos? Primero hay que plantearse romper con la costumbre de votar por costumbre. ¿Y qué es votar por costumbre? Es votar con miedo al cambio. Es acudir a las urnas sonsacados por campañas de imágenes huecas. Ha llegado el momento de quebrantar esquemas. ¿Y cómo lo conseguimos? Haciendo del voto un ejercicio vibrante, responsable e informado. Tenemos que saber quiénes son los que nos están pidiendo votar por ellos y si en realidad lo merecen. Es fundamental conocer su historial de trabajo y cómo han representado su compromiso en nuestras causas, más allá de ser un producto más de la publicidad y de los medios.

Asumamos la obligación de actuar informadamente, como responsabilidad indelegable e intrínseca a la aspiración de vivir en una sociedad verdaderamente democrática. Hay que conocer qué nos proponen los que aspiran a representarnos si los o las honramos con nuestro voto. Es preciso que exijamos igualmente a los candidatos y candidatas que se presentan a las próximas elecciones que hagan como hizo el licenciado Juan Dalmau - candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño – y sometan su hoja de ruta e historial de trabajo al escrutinio público. En el caso de Dalmau que es el primero - y hasta el momento - el único de los aspirantes a la gobernación que ha dado a conocer su programa de gobierno, denominado “Patria Nueva”. El mismo es un instrumento confeccionado en conjunto por profesionales y representantes de distintos sectores de la sociedad para proponer soluciones en 16 áreas que incluyen salud, educación, desarrollo económico, derechos humanos, recreación y transparencia gubernamental. El programa constituye una extraordinaria y contundente demostración de la manera en que el licenciado Dalmau concibe su proyecto de país.

La estrategia de combatir a los mismos no es votar por los mismos o por otros que les asemejen en comportamiento. Votar informadamente tampoco es presumir de apoyar a quienes aparenten ser perfectos o intenten arrebatarnos nuestras luchas. Votar informadamente es respaldar a aquellos que como nosotros quieren cambiar el rumbo de este país y por quienes reflejen nuestros ideales. Escrutar la voluntad, historial y compromiso de nuestros candidatos es un acto impostergable de todo elector y constituye nuestra responsabilidad de cara al futuro. Pensar y reflexionar no nos cuesta mucho y debe formar parte de nuestra agenda urgente como país, en la calle y en las urnas.