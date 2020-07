Apagones: otra amenaza para la economía

La tormenta tropical Isaías ha revivido en muchos puertorriqueños la ansiedad que sufrimos hace casi tres años con el huracán María. La gran preocupación es qué va a pasar con la energía eléctrica, ya que desde el día antes del evento muchas partes de la Isla se encontraban sin luz.

Todavía no sabemos el alcance de los daños ocasionados por la tormenta, aunque es evidente que no se comparan con los del huracán María. Aun así, es importante tener una idea clara de cuánto tardará en reponerse el servicio eléctrico a través de todo el país, porque una suspensión prolongada del suministro de energía no solo ocasionaría inconvenientes y daños directos a las familias, sino que sería otro golpe más a la economía.

Estamos en un momento crítico en el manejo de la pandemia del COVID-19, debatiendo si conviene o no retroceder en la apertura de la economía ante la reciente aceleración de los contagios. Muchos negocios pequeños y medianos enfrentan grandes dificultades para sobrevivir debido al cierre parcial de sus operaciones. Si a eso le sumamos una falla prolongada en el servicio eléctrico, el cuadro económico se complicaría en extremo.

PUBLICIDAD

Es esencial saber cuánto se tardará la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en hacer un inventario completo de los daños que pueda haber sufrido la red eléctrica. Y si dichos daños son considerables, es vital que la AEE produzca rápidamente un plan ejecutable para realizar las reparaciones necesarias, con un calendario bien definido de recuperación para cada sector afectado.

En los dos días antes de la tormenta, se vendieron un gran número de plantas eléctricas de emergencia, lo cual es un indicador de la incertidumbre que arropa a los consumidores en cuanto a la confiabilidad del sistema de la AEE. Si un segmento importante de la población tuviera que volver a depender de estas plantas, como ocurrió después del huracán María, se estaría añadiendo un costo considerable a los hogares en momentos en que muchos tratan de mantenerse a flote tras largas semanas de desempleo por la pandemia.

Uno de los grandes problemas que vimos después del huracán María fue que la AEE no tenía cómo, o no sabía cómo, allegarse el apoyo rápido de otras empresas eléctricas de Estados Unidos para levantar la red. Eso nos costó tiempo y dinero, además de daño a la imagen de la isla y de su gobierno por el escandaloso contrato con Whitefish, entre otras cosas.

En esta ocasión, es de esperar que la AEE tenga ya identificada una batería de entidades que puedan ayudar en la reparación de los daños, de ser esto necesario. El gobierno de Estados Unidos ya autorizó la declaración de un estado de emergencia que debería facilitar el flujo de recursos para este propósito.

PUBLICIDAD

Nuestra economía está apenas comenzando a recuperarse de la fuerte caída provocada por la pandemia. Todavía no tenemos indicadores de actividad económica para los meses de marzo a junio y no sabemos con exactitud cuánto se perdió de ingreso y producción en esos meses del cierre. En Estados Unidos, donde el cierre fue menos generalizado y por menos tiempo que en Puerto Rico, la economía sufrió una caída de 32.9 por ciento (a tasa anual) en el segundo trimestre del año, según dio a conocer esta semana el Departamento de Comercio federal. Aquí debe haber sido peor.

En estos momentos de incipiente recuperación, es esencial que la red eléctrica no se convierta en un obstáculo más a la normalización de la economía. Esperemos que el informe de daños no sea alarmante, pero si no es así, esperemos que la AEE tenga la agilidad y resiliencia que no tuvo tres años atrás.