Armas milenarias contra las pandemias

A través del tiempo la humanidad ha sido impactada por varias pandemias. Una de las más devastadoras fue la Peste Bubónica. Se prolongó por cinco años, de 1347 a 1352, y se estima que mató más de 30 millones de personas, sobre todo en Europa.

En aquella época se desconocía la causa, pero era trasmitida por ratas. Entonces, no existían hospitales ni personal adecuadamente adiestrado. Tampoco se conocía una cura. La gente moría en sus casas o en las calles. La higiene personal era casi inexistente. Lo único que tenían para lidiar contra la enfermedad eran: máscaras y cuarentena.

De 1918 a 1920, en plena primera guerra mundial, surgió otra pandemia, la mal llamada influenza española. Murieron sobre veinte millones de personas. Se sospechaba que la causaba un virus, pero no tenían facilidades para probarlo. Los hospitales eran bastante rústicos y no había suficientes médicos ni enfermeras. Un buen número de ellos también murieron. Nuevamente, no existía cura; lo único que tenían para luchar contra la epidemia eran: máscaras y cuarentena.

Desde diciembre 2019 hasta el presente nos ataca una nueva cepa de coronavirus. Hasta el momento en que escribo, hay más de 14 millones de personas infectadas y más de medio millón han muerto a nivel mundial. En Puerto Rico, las cifras oficiales divulgadas por el Departamento de Salud hasta ayer aludían a 3,791 contagios confirmados, 8,272 contagios probables, así como a 315 pacientes hospitalizados con el virus. Al mismo tiempo, la agencia estatal reportaba el fallecimiento de 178 personas víctimas de la pandemia.

Esta vez se conoce la causa y los hospitales, así como su personal están mejor preparados. Además, los profesionales salubristas como médicos, enfermeras, personal de laboratorios, especialistas, epidemiólogos, infectólogos e investigadores, entre otros. Sin embargo, muchos olvidan lo esencial que tenemos para enfrentarla: máscarillas y aislamiento (cuarentena).

A pesar de no existir un medicamento específico o una vacuna contra el COVID-19, los científicos y especialistas en salud pública, trabajando incansablemente, han podido desarrollar un protocolo efectivo que, si se sigue como ellos recomiendan, se podría disminuir sustancialmente la expansión de la pandemia y las muertes asociadas al virus.

En qué consiste principalmente el protocolo: máscarillas, aislamiento y lavado de manos (higiene). Suena familiar, ¿no? Esto hasta que llegue una cura o una vacuna.

Lamentablemente, un pequeño grupo de ignorantes y fanáticos se rehúsa a seguir las instrucciones. Cada vez que lo hacen, sobre todo en ambientes públicos, el resultado es de cientos o miles de inocentes que se enferman y algunos mueren.

Al alegar que seguir esas medidas va en contra de “sus derechos”, ese pequeño grupo sigue como delincuentes invisibles, amenazando a su comunidad y “asesinando” principalmente a enfermos crónicos y ancianos, así como a médicos, enfermeras y otros empleados salubristas, quienes solo buscan controlar la situación.

El mensaje desconsiderado de ese grupo parece ser “ellos son los que tienen que sacrificarse. Cuestionan ¿por qué yo? Su pensamiento egoísta se centra en “tengo derecho a divertirme e ir adonde yo quiera y hasta a embriagarme… Si les pasa algo a otros es culpa de ellos, no mía”.

Lo que no dicen es que, si por “ejercer sus derechos” se enferman, el sistema que desprecian será el que tendrá que cuidarlos a costa de la vida de los profesionales de la salud. ¡Qué pequeños y engreídos son esos que así se comportan! Dan pena con su insensible sentido de “su derecho”.

No hay peor pecado que provocar lágrimas en una cara inocente por culpa nuestra. En este momento crítico, tenemos que despojarnos de toda actitud de egoísmo y demostrar solidaridad por el bienestar de toda la población.