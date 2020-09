Artistas con prejuicio electoral

Recientemente, una muy buena amiga estadista me expresaba su desilusión y molestia con el Partido Nuevo Progresista. Me decía que como institución ha sido un desastre, le ha fallado al pueblo y no merece ganar las elecciones.

Mi contestación inmediata fue que la entiendo y comparto muchas de sus conclusiones.

Otro de sus comentarios fue que, a pesar de sentirse de esa forma, la realidad es que, para ciertos puestos, Puerto Rico no cuenta con mejores alternativas.

Por mucho tiempo he sostenido que, más que un derecho, es una responsabilidad de cada elector expresar su voluntad a través del voto. Poco hace el o la que critica, pero cuando llega el momento de levantar su voz, calla.

Sin embargo, reitero que la responsabilidad de involucrarse no se limita a ejercer el derecho al voto. Va mucho más allá.

¿De que vale que el elector o la electora pase el trabajo de levantarse ese día, llegar hasta el lugar donde le toca votar, hacer la fila y votar, si su selección se basa en cuáles son los candidatos más conocidos, o los más lindos, o los que alguien le dijo que debía apoyar?

La responsabilidad de votar es de cada elector, como lo es la de decidir por quiénes votar. Y para cumplir con ese deber no hay otra avenida que no sea la de pasar un poco de trabajo evaluando a cada candidato.

Por eso le recordaba a mi amiga que el lector y la electora tienen la opción de votar por candidatura. Eso significa que vota por cada persona que entiende es la mejor alternativa para el puesto por el que compite.

Reitero que no pretendo decir a persona alguna por quién votar. Pero la democracia permite que, independientemente bajo cuál insignia se coloque el candidato o la candidata que usted considera la mejor persona para determinada posición, le dé su voto sin que eso se convierta en un endoso al partido político al que ese líder pertenece.

Al igual que los comentarios de mi amiga, me preocupan los de artistas que hoy hacen un llamado, particularmente a los jóvenes, a involucrarse. La conclusión de mi amiga de que el PNP no merece ganar las elecciones y la de algunos artistas de que no se puede votar por candidatos dentro de los partidos políticos principales en Puerto Rico, adolecen de lo que todos de una u otra forma hemos sufrido: prejuicio.

¿Qué diferencia hay entre concluir que todos los candidatos y todas las candidatas bajo una insignia no deben ser electos porque pertenecen a un grupo y establecer que todos los raperos son delincuentes?

Basta ya de prejuicios y generalizaciones.

A los que cargamos con la gran responsabilidad de que nuestra opinión pueda influenciar a otros, seamos responsables al momento de hablar sobre nuestra isla por los próximos cuatro años. Quizás a ti y a mí no nos afecte directamente que una persona homofóbica sea electa; o que una persona, sin tener aún una posición pública, ya concluya que su opinión es la única correcta, sea electa; o que una persona que determine que cualquiera que no sea como ella vale menos o sencillamente no vale, sea electa. Pero ¿qué de Puerto Rico; qué de las poblaciones más vulnerables?

Es fácil concluir y decir involúcrate, vota, pero no votes por esos partidos. Pero, más allá de eso, ¿has evaluado a esos candidatos para concluir que, cada uno, no como parte de un grupo, no son buenos para Puerto Rico? ¿Has evaluado cuáles son las mejores alternativas para Puerto Rico?

“La fácil”, como algunos jóvenes dicen, es decir lo que suena bonito y “rebelde”. Sin embargo, lo responsable es no hacer lo que tanto criticas porque has sufrido sus efectos. Deja el prejuicio y las generalizaciones a un lado.

A ti elector, te invito a cumplir con la responsabilidad de votar, pero evaluando antes a las candidatas y los candidatos para tomar una decisión informada.