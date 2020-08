Aún podemos parar este brote

Es difícil creer que hace solamente un mes, Puerto Rico se encontraba entre los cinco estados y territorios con el menor nivel de casos de COVID por población. ¿Cómo es posible que en la última semana, Puerto Rico se haya distinguido como el lugar de mayor crecimiento de casos en la nación?

El aumento repentino y desmedido en los casos del COVID en la isla es atribuible en primera instancia a la falta de efectividad del manejo de la epidemia en los Estados Unidos. Como consecuencia, están llegando a través de nuestro aeropuerto bastantes casos de lugares como Florida, Texas y Georgia, donde la epidemia está fuera de control.

Algunos de los viajeros – locales que regresan de viajes, miembros de la diáspora que visitan la isla, y turistas - han sido la causa de muchos de los brotes. A eso tenemos que añadir el comportamiento de ciertos residentes locales que han dejado de mantener el distanciamiento y el uso de mascarillas.

Ahora se complica más. Basado en los bajos niveles de infección que teníamos hace un mes, y la magnitud del brote en los Estados Unidos, nos redujeron el suplido de reactivos para las pruebas moleculares en la isla. Muchos residentes, sin síntomas, han buscado hacerse pruebas moleculares por miedo de estar infectados. Como consecuencia, hoy hay atrasos de una semana o más en obtener resultados de las pruebas. Esta demora reduce la efectividad del rastreo de contactos y arriesga una expansión mayor en los casos.

No hay mucho margen para mantener control de la epidemia y debemos todos ser parte de la solución. Es difícil rastrear el volumen de contactos que están resultando de los 500 casos positivos diarios. Si se triplican los casos, ajustando por población, vamos a estar al mismo nivel de Florida y no tenemos la capacidad para atender tantos casos. Ya los hospitales, y los intensivos en particular, se están empezando a impactar.

Todavía podemos salvar la situación, pero tenemos que movernos rápida y decisivamente. En el aeropuerto llegan muchos miles de pasajeros diariamente. El nuevo requisito al viajero de completar un formulario “online” con toda su información ha sido un paso esencial y loable. El de hacerse la prueba molecular antes de llegar – igual. Pero se le está haciendo difícil a los viajeros hacerse la prueba y obtener los resultados a tiempo - hasta ahora, solo cumple el 20%. Darle seguimiento al otro 80% es un gran reto.

Para ser más efectivos, necesitamos poder ajustar los criterios y requerimientos al perfil de riesgo de cada viajero. Podríamos[AM1] ser más restrictivos con personas que viven en lugares donde hay mayor nivel de infección. Ya las Islas Vírgenes han implementado este concepto – exigiendo la prueba molecular a viajeros de alto riesgo y siendo mucho más flexibles con viajeros de lugares seguros. Grupos de países con baja infección han creado “travel bubbles” y permiten viajar entre ellos sin restricciones. Igual restringen o excluyen viajeros que se originan de lugares de alto riesgo.

Nuestra fundación ha diseñado un sistema tecnológico que permite calcular el nivel de riesgo de cada viajero individual, tomando en cuenta factores como el nivel de infección en el punto de origen. Permitiría ajustar los requerimientos a su perfil individual e instantáneamente comunicarle las instrucciones necesarias. Con esta capacidad, podríamos concentrar esfuerzos en aquellos viajeros que lleguen de áreas de alto riesgo y sin evidencia de prueba.

Para estos casos de alto riesgo, debemos implementar una cuarentena tecnológica, compulsoria, que los restrinja a una geolocalización específica hasta que regrese un resultado negativo de la prueba. No puede ser un sistema de cumplimiento voluntario porque nos estamos poniendo a todos nosotros en riesgo. Esta tecnología se puede implementar rápidamente y nos va a proteger. Luchar contra esta epidemia nos toca a todos.