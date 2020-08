Bad Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo?

Bugs Bunny desespera al cazador Elmer Gruñón con su pregunta lúdica: ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bad Bunny confronta al bipartidismo y le recuerda que, aunque sus ideas provengan de “líderes nuevos”, su contenido es viejo.

El pasado 20 de agosto de 2020, Benito Antonio Martínez Ocasio acudió a la Comisión Estatal de Elecciones y obtuvo su tarjeta electoral. Como en pasadas ocasiones, su presencia atrajo a diversos medios noticiosos que cubrieron esta gestión simple que, en días y horarios de trabajo, se realizan regularmente en esta agencia. Claro está, aunque la acción es sencilla, por el momento histórico-político coyuntural que vive Puerto Rico, este acto se revistió de significación inusual.

La invitación de Bad Bunny se dirigió especialmente a los jóvenes. Bien destacó que no sabe por quién votará, pero de lo que sí está seguro es que no será “ni por rojos ni azules”. Con esta expresión, consigna que no hay nada nuevo que los partidos tradicionales tengan para ofrecer al país.

Su atuendo, parecido al que se muestra en las imágenes de personas entre las décadas de 1960 al 1980, aproximadamente, así como su cuasi afro y bigote profuso, también llamaron la atención. Precisamente, un joven adulto asume la apariencia de sus mayores, posiblemente como metáfora de que ha llegado la hora de asumir posturas para sacar a la isla del estancamiento, al cual le han llevado la corrupción y otros males sociales. Luce como su invitación a la generación del “Yo no me dejo” para promover el cambio a través de las urnas. Implica no dejar que la decisión sea tomada, nuevamente, solo por los votantes que han (hemos) mantenido el bipartidismo.

Desde múltiples trincheras, este artista urbano ha participado o liderado acciones dirigidas a concienciar sobre las necesidades de los más vulnerables (Fundación Good Bunny), o en torno a la imperativa transformación política (Verano de 2019). Su presencia convoca a sus coetáneos; perturba a los amantes del “status quo”. Sobre este último grupo, al decir de Sandra Rodríguez Cotto, le tienen miedo.

Los detractores se indignan y atacan al “Conejo Malo” por lo soez del vocabulario que exhiben sus canciones. Señalan que no es este un modelo a seguir por los jóvenes. No obstante, sorprende a muchos de sus seguidores que esos acusadores no muestren la misma indignación frente a los actos de corrupción de algunos dirigentes políticos del patio. En efecto, les resulta muy contradictorio.

Bad Bunny preocupa a quienes le tienen en poco, pero reconocen el poder de convocatoria sobre la juventud. Ciertamente, los viejos no son los malos; malas son las viejas prácticas que no han permitido el progreso del pueblo puertorriqueño. Entonces, si se quiere un cambio radical que traiga lo nuevo, llegó el momento de actuar diferente.

Por lo tanto, a fin de que Puerto Rico tenga una nueva oportunidad para prosperar, por encima de los viejos tropiezos nacionales, a tu tarjeta electoral, “sácala y úsala, sin miedo”. No importa si “inscribido” o “inscrito”, esa será simbólicamente el arma de combate para escoger nuevos y buenos dirigentes políticos. El turno al bate se ha pautado para el 3 de noviembre de 2020. Probablemente, ese día se sabrá si un nuevo liderato, procedente de las nuevas alternativas partidistas, tomará las riendas de la política puertorriqueña. En su defecto, posiblemente habrá nuevos gobernantes provenientes de las colectividades dominantes por más de medio siglo. Estos tendrán que demostrar su deseo genuino por abandonar los viejos estilos y procedimientos al gobernar. De este modo, todos reconocerán en sus ejecutorias lo “nuevo nuevo” o lo “nuevo viejo”.