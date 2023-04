Bajo sombras el “fake news” de Fox y Trump

Conocer lo que pasa a nuestro alrededor es una gran responsabilidad: solo así podremos reaccionar a tiempo y, dentro de las posibilidades y limitaciones de cada persona, aportar para apoyar o cambiar una situación.

De ahí la importancia de las coberturas noticiosas objetivas e informativas basadas en la verdad. Por esto, no como abogada sino como ciudadana, lamento la conclusión de la demanda civil en la que Dominion Voting Systems reclamó más de mil millones de dólares en daños por difamación a Fox News.

La demanda surge a partir de noticias publicadas por Fox News, una de las cadenas noticiosas principales e identificada con el ala conservadora, en torno a las elecciones del 2020 y las alegaciones falsas de Donald Trump de que las máquinas para el conteo de votos, propiedad de Dominion, habían sido manipuladas para perjudicarlo.

PUBLICIDAD

Fox admite que divulgó mentiras en noticias sobre las elecciones de 2020 en EE.UU.

Fox News tendrá que pagar dinero a Dominion Voting, pero no tendrá que reconocer públicamente que, a sabiendas, divulga mentiras, escribe Zoé Laboy. (The Associated Press)

La parte demandante alegó que Fox News publicó esas noticias a pesar de conocer su falsedad. La cadena, por su parte, alegó que la publicación de las informaciones estaba protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Muy cerca de la hora de que la controversia comenzara a verse en el tribunal, el juez notificó que las partes habían llegado a un acuerdo, por lo que el caso concluía.

No es la primera vez que Fox News “hace noticia”, en lugar de reportarla, por presentar información falsa. Entre otras instancias, muchos recordarán cuando publicó la controversia sobre el lugar de nacimiento del presidente Barack Obama. Como en esa y otras instancias, a base de la información publicada, ejecutivos y reporteros de Fox News decidieron que satisfacer las expectativas de su público reportando lo que querían escuchar, independientemente de su falsedad, era más importante que cumplir con su obligación de informar la verdad. Existen copias de mensajes y expresiones públicas en las que personas que laboran en Fox News aceptan la falsedad de la alegación del robo de las elecciones, pero ante la recriminación de su audiencia, mayormente seguidores de Trump, prefirieron apoyar las mentiras para no perder audiencia y, por tanto, dinero.

La transacción trata de una suma significativa. Pero lamento que el caso no se haya visto en sus méritos porque la pérdida de dinero no debe ser la única consecuencia que Fox News enfrente por sus actos. La verdad en este caso - la decisión de una empresa, cuyo eslogan es “Standing Up For What’s Right”, de privilegiar sus intereses económicos por encima de su deber – debió ventilarse en corte abierta. Los ejecutivos y reporteros debieron haber tenido que, bajo juramento, aceptar que más importó no perder audiencia que la verdad.

PUBLICIDAD

Cierto, Fox News tendrá que pagar dinero, pero no tendrá que reconocer públicamente a los que no les creíamos, que a sabiendas divulga mentiras. Más importante aún, Fox News no tendrá que pedirles disculpas, a quienes sí le creyeron, por dirigirles en la dirección incorrecta e inducirles a error y engaño. Ni tendrá que cambiar su eslogan, sustituyendo “For What’s Right” con “For What’s Convenient”, siendo líder y ejemplo de lo que en realidad son “fake news”.

LEE MÁS:

Fox despide a polémico presentador días después de transar demanda por difamación a Dominion Voting