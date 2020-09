“Black Minds Matter”

“Black Lives Matter” es un reclamo del derecho más fundamental del ser humano: su vida. El prejuicio racial ha resurgido con fuerza inusitada dejando un saldo de muertes violentas que recuerdan los peores momentos de los conflictos raciales en Estados Unidos, momentos que parecían haber quedado atrás. Subyace a esa violencia abierta otra solapada que condena a los negros y a las minorías (entre ellas los puertorriqueños) a la ignorancia, la sumisión y a los últimos lugares en el gran banquete de riquezas y abundancia que ofrecen los Estados Unidos. Allí no interesa la educación de los negros u otras minorías raciales o étnicas; menos aún fomentar su poder social.

La situación nos lleva a recordar, homenajeándolo, a un puertorriqueño que dedicó su vida a situar al negro y al latino en una posición intelectual ventajosa, facilitándoles el cultivo de sus mentes y destacando sus contribuciones intelectuales y artísticas para que sintieran orgullo de sus raíces, sus logros y sus capacidades. Ese puertorriqueño fue Arturo Alfonso Schomburg.

Nacido de cuna humilde en el San Juan de 1874, emigró a Nueva York a los diecisiete años, uniéndose a la lucha que por la libertad de Cuba y Puerto Rico -únicas Antillas aún bajo el imperio español- organizaban los patriotas de ambas islas. Entre los cientos de activistas antillanos que conspiraban y organizaban desde Nueva York una guerra que sería fructífera para Cuba y funesta para Puerto Rico, había un número considerable de obreros, sobre todo tabaqueros (allí radicados por el auge de la manufactura de cigarros). Muchos eran negros. Schomburg, que también lo era, se casó con una estadounidense negra y vivió en Harlem, el sector de Manhattan que acogió a los migrantes negros del Sur que buscaban trabajo en aquella ciudad entonces industrial.

Autodidacta, se unió al impulso de un grupo de estudiosos e intelectuales que abogaba por el acceso del negro a las universidades y por el reconocimiento de sus logros intelectuales y artísticos. Fundó, con John Edward Bruce, la “Negro Society for Historical Research”, con fines similares a los de la Sociedad Recolectora de Documentos organizada por Alejandro Tapia. Quería crear un acervo documental y artístico que fuera patrimonio del negro en las Américas y apoyara su aspiración de igualdad intelectual con los blancos dominantes. Se unió también a la American Negro Academy, que fomentaba la erudición académica del negro y a la que pertenecía el estudioso W.E.B. DuBois, fundador de la National Association for the Advancement of Colored People” (NAACP), prominente en las reivindicaciones raciales de los años cincuenta y sesenta.

Aunque Schomburg se desempeñó en trabajos clericales a lo largo de su vida, dedicó sus escasos ingresos a reunir una inmensa colección de libros, documentos y obras de arte que validaban las hazañas intelectuales, literarias y artísticas de los negros. Escribió numerosos artículos sobre temas antillanos, reafirmando la unidad de la cultura negra en el mundo -el panafricanismo- concepto que inspiró movimientos como la “Negritude” y el “Harlem Renaissance” además de obras individuales. Escribió sobre los negros en Sevilla, en Panamá, en Haití, en Santa Lucía, en Cuba; sobre héroes como Antonio Maceo y Evaristo Estenoz; sobre artistas como José Campeche y Juan de Pareja; sobre Henry Cristophe y Alejandro, el Medici mulato.

A Schomburg no se le suele conocer como puertorriqueño, quizás por el apellido alemán de su padre, quizás porque vivió de adulto en Estados Unidos y escribió en inglés. Es hora de incorporarlo a nuestro canon cultural. Su legado es la colección reunida en el Schomburg Center for Research in Black Culture de Nueva York. Pero habría que reconocer sobre todo su reafirmación de los derechos culturales de las minorías desventajadas. “Black Lives Matter” es lo fundamental, pero también lo es “Black Minds Matter”.