Blasfememos: boricuadas sobre el status

También se puede blasfemar en la política. Solo que las cosas “sagradas” son conclusiones sociales tenidas como verdades. Aquí hay superávit de esas, pues para llegar a ser “verdad” dependen de una sociedad crédula. Y, sí, somos adictos a la ficción política y adoramos a sus fabulistas. Pero, para mitigar la humillación lo caricaturizamos con un criollismo: boricuada.

Pues bien, dejemos de mentir sobre la sagrada relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Seguirá como es, por larguísimo tiempo. Habrá variaciones iguales a lo ya vivido, desde control total federal a autogobierno en varias modalidades. Quienes aseguran un cambio de estatus a cualquiera de los tradicionalmente propuestos no admiten nuestra realidad geopolítica y “olvidan” los diálogos sinceros que se sostienen allá.

Desconsuela que el liderato insular, de todo color, que tiene acceso a la política federal mercadee en el patio esperanzas que muy bien saben son falsas. Por años tuve la oportunidad de dialogar con congresistas, sus ayudantes y funcionarios del ejecutivo. El denominador común de las conversaciones era el mismo, que Puerto Rico no tiene qué ofrecer a Estados Unidos para que nos admitan a la federación y que somos una nacionalidad históricamente consolidada con raíces diferentes. Admiten que esto último nos cualifica para una independencia, pero que tanto los puertorriqueños como Washington la rechazan. Le han llamado “dead end alley” (callejón sin salidas).

Además, son convencidos de que el interés de quienes en Puerto Rico desean ser parte de la federación es uno de seguridad social, no de un patriotismo o amor a la nación. Me decía, jocosamente, un “staffer” de rango, en 1989, cuando desarrollábamos el Proyecto Johnston-McClure, que aquí se calmarían los ánimos políticos para siempre si ellos diseñaban una fórmula de estatus que garantizara permanentemente al pasaporte, la asistencia económica, la ciudadanía americana, el libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos. Añadí, también jocoso, que dependería de la creación de una Comisión de la Verdad.

Razonan que la independencia nunca será apetecible a los puertorriqueños por las mismas razones que la estadidad es apetecible, y que nuestro autonomismo descansa en las percepciones que allá se tenga, de cuando en cuando, de nuestra capacidad sociopolítica.

Los “chairs” demócratas de Estados con menos población que nosotros, cuando yo era “chair”, me contestaban diplomáticamente en la negativa a mi pregunta sobre la estadidad para Puerto Rico. Su razonamiento: tendríamos más congresistas que ellos y en la repartición de fondos federales recibirían menos. (Suena absurdo, pero el discurso para vender la estadidad aquí es la razón por lo que no hay apoyo allá). En un suma y resta para admisión a la unión, esos estados tienen 48 senadores y sobre ciento cincuenta representantes.

Los republicanos no amarran fuego. Gritan su oposición porque es un mensaje aplaudido por su base política a través de Estados Unidos.

Entonces ¿qué? Si ya hubo una revuelta armada, con muertes (Albizu), terrorismo, con muertes (Macheteros) y enésimos procesos sobre estatus, inconsecuentes (“play-yard games”). Entonces, o seguir viviendo lo que vivimos, o usemos el seso y no las tripas, para pensar y no fantasear, dialogar y no ladrar.

¡Cuán deprimente es ver a tanta gente inteligente y capacitada silbándole a la luna!