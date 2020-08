Boricua e inmigrante en los Estados Unidos

Cuando un puertorriqueño o puertorriqueña radicado/a en los Estados Unidos escucha la palabra inmigrante puede que asuma que no se refieran a él o ella. Es un concepto que en este país nos parece foráneo. La idea de serlo no encaja en la mente de muchos boricuas que, como ciudadanos americanos, no vivimos la experiencia del miedo de aquellos que no lo son. El sabernos sin miedo de que nos lleven del país o a que nos pidan una identificación, les es razón suficiente para resistirse a ser descritos/as como inmigrantes; después de todo, no residimos ilegalmente aquí. Otro término que también a muchos/as les incomoda es “ilegal”, tal vez por la relación que existe entre ambas palabras en Estados Unidos. Por esto, ser inmigrante y ser puertorriqueño/a pudiera dar la impresión de ser algo contradictorio. No obstante, la realidad es otra.

Nuestra vida aquí, aunque con papeles, es como la de cualquier otro inmigrante. Claro está, la experiencia de quienes migran a Estados Unidos no es homogénea. Vienen personas que cruzan de forma ilegal, otras que llegan con visa y luego la pierden, unas tantas que les trajeron siendo menores y que ahora ni siquiera tienen seguridad de poder quedarse, otras con asilo político o con visa estudiantil y, algunas tantas, muchas, con ciudadanía y autorización legal para residir. Esta última es nuestra realidad, es decir, la de nosotros es la experiencia del inmigrante. Después de todo, también nos encontramos lejos de nuestra tierra.

Quien niegue esto quizás sea por la confusión que le cause el concepto en el contexto estadounidense. Inmigrante, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es una persona “que inmigra”, es decir, que lleva a cabo la acción de “llegar a un país extranjero para radicarse en él”. Puede que algunos no consideren el concepto de esta manera. De ahí que, cuando la novia del hijo de Donald Trump, autodenominada como retoño de una mujer aguadillana, sugirió que era inmigrante en televisión nacional estadounidense, gran cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora hayan expresado su incomodidad en las redes sociales ante las palabras de esta, quien se presume boricua. Cierto es que la mujer aludida se identificó como inmigrante como treta para manipular a los votantes. Sin embargo, recalco que esto no elimina la realidad de que, en efecto, nuestra experiencia es la de un inmigrante.

Entender esto requiere que seamos críticos para reconocer el contexto en el que vivimos. Al referirse al inmigrante en los Estados Unidos, en particular en la política del país, se hace erróneamente, como si se tratara de la experiencia de no tener el derecho de residir aquí. No se suele puntualizar la diferencia entre ser inmigrante y serlo ilegalmente, aun cuando hacerlo nos llevaría a expresar mejor la situación. Parte de lo que soy y de lo que hago se relaciona directamente con mi experiencia en este país. Coincido con los más de 60 millones de habitantes hispanos o latinos en Estados Unidos y no con el resto de la población, por ejemplo, en mi estilo de vida, en el hueco en el pecho que siento por tener a los míos lejos, en temer a ser discriminada por cómo luce el color de mi piel o por mi inglés de acento fuertemente marcado. Y a veces, sin notarlo, me he sorprendido murmurando mi español cuando estoy en un lugar público, como si causara vergüenza tener un bagaje cultural distinto, como si produjera pena llamarse inmigrante.

Un pasaporte que nos nombra ciudadanos americanos no nos quita ni nos borra nuestra experiencia. Nuestra identidad como inmigrantes puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos no la (in)visibiliza ni la (in)valida un documento.