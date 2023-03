Boricua en París: Macron vs el pueblo

Hoy sábado 11 de marzo, séptimo día de movilizaciones y el quinto de una huelga reconducible en Francia, las puertas del Palacio del Elíseo siguen y seguirán cerradas. Así lo dejó estampado el presidente francés en una carta cursada esta semana a los líderes sindicales. Ante el tenso clima social que vive Francia, los sindicatos pidieron una reunión. Respuesta del monarca presidencial: circulen, que no hay nada que ver. Con los recolectores de desechos en huelga, la basura se acumula en las calles de París, como un recordatorio de la oposición a una reforma que el gobierno pasa a la fuerza y contra el interés general. Mientras tanto, Emmanuel Macron no habla de la reforma; multiplica sus desplazamientos al extranjero y los grandes discursos sociales. Para el ejecutivo la reforma de pensiones ya no está de moda, mejor hablemos de eutanasia o del aborto. Si hay una expresión repetida como un mantra por el presidente y sus ministros es que hay que trabajar: un petit plus longtemps, es decir un poquito más de tiempo. Como si el hecho de trabajar dos años más es algo de poca monta y hay que pasar a otras cosas.