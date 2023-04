Boricua en París: un presidente obstinado

La divisa firmemente asumida y defendida por la minoría presidencial es la siguiente: no ceder en nada. Un presidente que se niega a ceder en lo más mínimo y un pueblo que durante tres meses tampoco ha renunciado a combatir pacíficamente una ley sumamente injusta.

Ciertamente el presidente Macron fue electo democráticamente y esto nadie lo pone en duda. Sin embargo, el presidente francés no puede olvidar que muchos de los que votamos por él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo hicimos para que la extrema derecha no llegara al Palacio del Elíseo. En ningún momento apoyábamos ni apoyamos su agenda gubernamental, hecho que él mismo reconoció en su discurso de investidura. Sin embargo, poco tiempo después y ebrio de poder, dio un giro de 360 grados y comenzó a decir que la gente votó por su programa de gobierno.

Los empleados del Museo del Louvre bloquean la entrada del museo durante una manifestación frente a la Pirámide del Louvre para protestar contra la reforma de las pensiones del gobierno en París. (Agencia EFE)

El presidente de la república tiene el deber de apaciguar el tenso clima social, y no comportarse como el pirómano en jefe. Pasar a la fuerza una reforma a la cual el pueblo mayoritariamente se opone, y solo responder de manera policiaca a un conflicto social, en nada ayuda a poner fin a la crisis social que atraviesa Francia.

La monarquía presidencial: desde de Gaulle a Macron

La V República francesa (1958-20?) se gesta en medio de una intentona de golpe de estado desde la colonia francesa de Argelia, llevada a cabo por militares franceses de extrema derecha, opuestos al reconocimiento de Argelia como un país independiente. Por esto se llama al general De Gaulle, por su figura de caudillo y héroe de la Segunda Guerra Mundial, a tomar las riendas de la naciente república.

A De Gaulle y por ende a todos los subsiguientes presidentes de la república, la Constitución les otorga amplios poderes, en detrimento del poder parlamentario. Este es visto como el eslabón débil y el causante en cierta medida de la inestabilidad.

Cabe recordar que, para aquel tiempo, la mayoría del pueblo francés vivía en zonas rurales y la generación de jóvenes aspiraba como mucho a terminar su cuarto año de escuela superior. A punto de celebrar sus 65 años de existencia, la V República acoge hoy día un pueblo diametralmente diferente, mayoritariamente urbano, y en donde las nuevas generaciones acceden a estudiados graduados. Además, están mucho más informadas gracias a la masificación de la información y las redes sociales. Por eso no funciona tratar a un pueblo como si fueran niños que no saben lo que les conviene y que no saben nada de nada. Hoy día esto es inaceptable. El año es 2023 y no 1958.

The good cop, bad cop routine

Mientras tanto, la primera ministra ha intentado calmar las aguas después de la decisión del Consejo Constitucional de aprobar elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, tuiteando que no hay ganadores ni perdedores. De paso por la Catedral de Notre Dame, y a pocas horas antes de conocerse la decisión de los Sabios, el presidente Macron calmó las cosas a la manera que nos tiene acostumbrados y aseguró que él no cederá en nada. Al mismo tiempo, lanzó una invitación a los sindicatos para una reunión el próximo martes. Esto a pesar de haberse negado a reunirse con ellos, luego de aprobado sin voto el proyecto de ley en el Parlamento, de validado por el Consejo Constitucional y luego de promulgada la ley. ¿Entonces, reunirse para qué? El único reclamo del pueblo desde el principio era el retiro del proyecto de ley. Sin sorpresa, la intersindical (compuesta de ocho sindicatos de trabajadores) declinó y no participará de este intento de farsa democrática.

El monarca y su perro Nemo

Según fuentes cercanas al Palacio del Elíseo, el monarca presidencial se encuentra hoy más aislado y solo que nunca, consultando solo a un puñado de asesores, su propio reflejo en el espejo y tal vez a Nemo, su perro labrador. Está distante también de su propia minoría presidencial en la Asamblea. Tres meses y doce masivas manifestaciones después, la población francesa sigue estando mayoritariamente en contra de la ley del retiro. Sin embargo, resignado y obstinado, el monarca presidencial resistió a todo un pueblo que le imploró que no proclamara la ley de reforma del sistema de retiro. Haciendo caso omiso, como es su estilo, infligiendo otra injuria más al pueblo, y a menos de 24 horas de la aprobación del Consejo Constitucional, el presidente Macron promulgó la ley a las 4 de madrugada del sábado. Esto a pesar de que el artículo 10 de la Constitución le otorga un plazo de 15 días y le permite devolver el texto al Parlamento para ser mejorado y finalmente votado. Decidió una vez más pasar a la fuerza y mostrarle al pueblo quién verdaderamente manda. Sin lugar a dudas, el pirómano en jefe le acaba de echar más leña al fuego de una crisis social que no va sino a acentuarse cada día más.

