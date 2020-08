Carmen Yulín Cruz: la embajadora soberanista

Entre los aspirantes a la gobernación de los dos partidos principales, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto fue la candidata más luminosa de las primarias 2020. Mujer atractiva, articulada, valiente y creativa fue alguna vez la niña mimada de la “Pava”, presidenta de las mujeres populares, legisladora y, en ciudad identificada al partido adversario, sorpresivamente electa alcaldesa de San Juan en 2012.

La alcaldesa Cruz Soto se convirtió este cuatrienio en la voz puertorriqueña del escenario nacional estadounidense denunciando el maltrato de la administración Trump y hasta provocó repetidas reacciones socarronas del propio presidente. Desde ese pedestal y con perfecto dominio del inglés, Carmen Yulín se transformó en la niña símbolo de la prensa y tribuna liberal estadounidense. De hecho, su candidatura a la gobernación tuvo mejor aceptación en el norte continental que acá en Puerto Rico.

En Puerto Rico la militancia popular aplastó a un mínimo tercer lugar esas aspiraciones, favoreciendo a un alcalde poco conocido – de Isabela – que disfrazó su creencia soberanista con una más aceptable versión autonomista. Carmen Yulín no se disfrazó y perdió. Los puertorriqueños no quieren separarse de Estados Unidos ni por una pulgada de distancia y no elegirán a nadie que lo proponga.

A lo largo de la historia, la independencia despierta complicidad de fuerzas sentimentales. El puertorriqueño se cría y educa, crece y envejece, bajo incesante bombardeo nacionalista en música, teatro, literatura, artes plásticas, comedia, la comunicación social, ¡hasta el grafiti y el perreo! En el resto del mundo se aprende inglés como herramienta profesional y económica, menos en el territorio estadounidense de Puerto Rico donde un complejo asimilista desalienta aprenderlo. No obstante, década tras década, la independencia anda cada vez más entre rezago y rechazo electoral; mientras que, como expresa la estadística electoral este domingo, a pesar de los pesares del partido que lo representa, el ideal estadista crece, se multiplica y avasalla.

Ese paradigma ahora se transfiere de la primaria a las elecciones. El partido popular quiere ganar en noviembre con un Charlie Delgado identificado al movimiento soberanista, y una embajadora soberanista destacada en Estados Unidos. Esa fue la amenaza de Carmen Yulín en su mensaje aceptando la derrota. Se va. Se muda. Y desde Estados Unidos continentales, seguirá su lucha.

¡Agárrense los populares!