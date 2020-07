Carta abierta a la honorable gobernadora Wanda Vázquez

Señora Gobernadora:

Con todo el respeto que usted se merece, le escribo esta carta porque entiendo, en mi calidad de ciudadano y residente de Puerto Rico de toda mi vida, que los tiempos y circunstancias requieren y hacen imperativo el que me exprese sobre la presente situación en lo que se relaciona a la crisis creada por la pandemia que nos azota.

Cuando en Puerto Rico nos dimos cuenta de su existencia y su primer impacto a nuestra población, tuve una discusión con mi familia y amigos, cuya opinión creía ser valiosa, sobre cuál sería el mejor sitio donde aguantar el azote de lo que se veía venir, aquí o en la metrópolis. El balance de los factores me llevó a concluir que lo más aconsejable y prudente era permanecer en Puerto Rico, siendo los puntos más a favor de esa conclusión el aislamiento geográfico y distanciamiento de los focos principales, así como las medidas fuertes y aparentemente efectivas que su administración puso en efecto casi desde el principio. Por buen tiempo estas rindieron un resultado favorable en comparación con la gran mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos.

Desgraciadamente, esta situación ha cambiado drásticamente y nos encontramos en un resurgimiento dramático de casos de contaminación por COVID-19 y, según la tabla diaria al efecto del diario The New York Times, Puerto Rico ahora tiene entre las tasas más altas per cápita en la nación. Si bien usted ha reaccionado a esta nueva situación tomando una serie de medidas correctivas para tratar de contener la propagación interna de este nuevo brote, entiendo que por mejor intencionadas que sean, son inefectivas mientras no se ataque la raíz del problema, que es la importación del virus hacia Puerto Rico por parte de los viajeros. Los protocolos "establecidos" en el aeropuerto son insuficientes para parar la propagación de este virus por parte de visitantes infectados porque, como mínimo, no hay el andamiaje necesario para el seguimiento y cumplimiento de medidas una vez los visitantes salen del aeropuerto hacia la población general.

Ayer me di cuenta de la magnitud del problema cuando tuve que ir a una farmacia en El Condado y pude observar el tropel de turistas caminando en grupos por las calles, casi todos sin mascarillas y sin guardar distancia alguna entre ellos o el público. Ya me sospechaba esta situación, habiéndola observado en un menor grado también en el área de Isla Verde, cerca de mi residencia.

Me sospecho que pueda haber impedimentos legales relativos a los poderes de la Federal Aviation Administration (FAA) vis-a-vis Puerto Rico con relación a la restricción de vuelos a Puerto Rico de áreas infectadas por el virus, especialmente desde Florida, Texas y Nueva York, las localidades desde donde viene la mayoría de nuestros turistas en la actualidad. Dada las experiencias pasadas con la prepotencia burocrática de la FAA, dudo mucho que se pueda esperar ayuda de esa agencia considerando que no se afectan en forma alguna por su inacción al tenernos en el limbo salubrista.

Sin embargo, si mis observaciones tienen algún mérito - y no hago ningún reclamo de infalibilidad - y considerando que está en juego la salud de un pueblo, me parece que se deben buscar formas alternas de lidiar con este problema si la FAA mantiene su actitud hermética. Después de todo, tengo entendido que áun somos los dueños del aeropuerto Luis Muñoz Marín.