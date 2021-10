Caso Alec Baldwin: la primera vez que tuve un arma en mis manos

Recuerdo la primera vez que, en una filmación, tuve un arma en mis manos e inevitablemente el miedo se apoderó de mi. Desde que la semana pasada se suscitó el lamentable accidente en donde Halyna Hutchins, directora de fotografía, perdió la vida a raíz de un disparo hecho por el actor Alec Baldwin, no he podido dejar de pensar en esta tragedia. Me pongo en el lugar del actor y el cuerpo se me estremece.