ChatGPT: inteligencia artificial al umbral de la academia y sus retos éticos

En la actualidad, ChatGPT ha demostrado ser una herramienta útil y efectiva en el procesamiento del lenguaje natural, lo que ha llevado a su creciente adopción en diversas industrias y ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, su uso también ha generado preocupaciones éticas, especialmente en cuanto a la generación de contenido falso y la posible manipulación de las conversaciones en línea. Paralelo a estas, están las de la academia; donde ante tanta divulgación de información -alguna correcta y otra no tanto- unos han levantado una voz de alerta para que las instituciones asuman posturas, reacciones y acciones; otros, para que se brinden mecanismos para identificar su uso y se adopten de manera efectiva. Estas acciones no deben ser exclusivas ante esta tecnología; la preparación debe ser incluso para aquellas que aún no conocemos. El fin último, mantener la confiabilidad en la producción intelectual y más importante aún, garantizar un uso responsable.